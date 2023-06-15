Это уже вторая баня, которая отправлена на передовую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Миасса Челябинской области построили для мобилизованных военнослужащих баню. Ее окропил святой водой священник, рассказали URA.RU волонтеры. Баня с подарками отправлена землякам.

«Баня для ребят на передовой — это частичка домашнего тепла и уюта, где они могут себя хоть ненадолго почувствовать как дома, отдохнуть от тяжестей воинской службы душой и телом. Мы с большой любовью наполнили баню подарками для наших защитников — всем самым необходимым для соблюдения личной гигиены. А также вкусненьким, чтобы бойцы могли попить чай после бани со сладостями», — сообщила URA.RU член актива группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте» Виктория Красильникова.

Волонтеры уточнили, что баню освятил православной молитвой и святой водой батюшка Виталий. На полках бани на передовую поехали коробки с продуктами питания (сушеный картофель, сухарики, сухофрукты, консервация), принадлежностями для бани, а также мыло, порошок, сладости, одежда и многие другие вещи. Это уже вторая баня, которую челябинцы направили землякам «за ленточку».

«Дело дорогое. Да и реально не хватает добровольцев. Каждую долго строят. Внутри все добротное, качественное, чтобы долго служило». — добавила URA.RU Красильникова.

Ранее военные из Чебаркульской танковой дивизии, находящиеся в настоящий момент на фронте, получили от земляков 13 мобильных бань. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, конструкция легко собирается и разбирается.



Баню освятил батюшка Сообщество «Новость дня. Миасс» в соцсети «ВКонтакте»

Баню наполнили коробками с подарками землякам Сообщество «Новость дня. Миасс» в соцсети «ВКонтакте»