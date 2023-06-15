Санврачи раскрыли, сколько детей заболели в свердловском лагере «Изумруд»

Роспотребнадзор: в лагере «Изумруд» 5 свердловских детей заболели норовирусной инфекцией

16 июня 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

В лагере «Изумруд» пятеро детей подхватили норовирусную инфекцию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В детском оздоровительном лагере «Изумруд», который находится в селе Курганово (Свердловская область), в период с 10 по 13 июня пятеро детей заболели норовирусной инфекцией. Об этом URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре. «С 10 по 13 июня в „Изумруде“ пятеро детей до 17 лет заболели норовирусной инфекцией. Подростки были из трех разных отрядов», — говорится в сообщении ведомства. Источником инфекции мог стать либо ребенок, приехавший в лагерь, либо продукты, которые детям привезли родители, отметили в Роспотребнадзоре. Подростки могли подхватить инфекцию на дискотеке. «Путь передачи — контактно-бытовой, с 6 по 8 июня в лагере проводились конкурсы с дискотекой», — резюмировали в ведомстве. Ранее сообщалось, что в детском загородном лагере «Изумруд» под Курганово произошла вспышка кишечной инфекции. После этого силовики организовали проверку оздоровительного лагеря.

В детском оздоровительном лагере «Изумруд», который находится в селе Курганово (Свердловская область), в период с 10 по 13 июня пятеро детей заболели норовирусной инфекцией. Об этом URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре. «С 10 по 13 июня в „Изумруде“ пятеро детей до 17 лет заболели норовирусной инфекцией. Подростки были из трех разных отрядов», — говорится в сообщении ведомства. Источником инфекции мог стать либо ребенок, приехавший в лагерь, либо продукты, которые детям привезли родители, отметили в Роспотребнадзоре. Подростки могли подхватить инфекцию на дискотеке. «Путь передачи — контактно-бытовой, с 6 по 8 июня в лагере проводились конкурсы с дискотекой», — резюмировали в ведомстве. Ранее сообщалось, что в детском загородном лагере «Изумруд» под Курганово произошла вспышка кишечной инфекции. После этого силовики организовали проверку оздоровительного лагеря.