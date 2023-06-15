15 июня 2023

Санврачи раскрыли, сколько детей заболели в свердловском лагере «Изумруд»

Роспотребнадзор: в лагере «Изумруд» 5 свердловских детей заболели норовирусной инфекцией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летний лагерь "Каменный цветок". Екатеринбург, эвакуация, комната, номер, одиночество, детский лагерь, палата, запасный выход
В лагере «Изумруд» пятеро детей подхватили норовирусную инфекцию (архивное фото) Фото:

В детском оздоровительном лагере «Изумруд», который находится в селе Курганово (Свердловская область), в период с 10 по 13 июня пятеро детей заболели норовирусной инфекцией. Об этом URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

«С 10 по 13 июня в „Изумруде“ пятеро детей до 17 лет заболели норовирусной инфекцией. Подростки были из трех разных отрядов», — говорится в сообщении ведомства.

Источником инфекции мог стать либо ребенок, приехавший в лагерь, либо продукты, которые детям привезли родители, отметили в Роспотребнадзоре. Подростки могли подхватить инфекцию на дискотеке. «Путь передачи — контактно-бытовой, с 6 по 8 июня в лагере проводились конкурсы с дискотекой», — резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в детском загородном лагере «Изумруд» под Курганово произошла вспышка кишечной инфекции. После этого силовики организовали проверку оздоровительного лагеря.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В детском оздоровительном лагере «Изумруд», который находится в селе Курганово (Свердловская область), в период с 10 по 13 июня пятеро детей заболели норовирусной инфекцией. Об этом URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре. «С 10 по 13 июня в „Изумруде“ пятеро детей до 17 лет заболели норовирусной инфекцией. Подростки были из трех разных отрядов», — говорится в сообщении ведомства. Источником инфекции мог стать либо ребенок, приехавший в лагерь, либо продукты, которые детям привезли родители, отметили в Роспотребнадзоре. Подростки могли подхватить инфекцию на дискотеке. «Путь передачи — контактно-бытовой, с 6 по 8 июня в лагере проводились конкурсы с дискотекой», — резюмировали в ведомстве. Ранее сообщалось, что в детском загородном лагере «Изумруд» под Курганово произошла вспышка кишечной инфекции. После этого силовики организовали проверку оздоровительного лагеря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...