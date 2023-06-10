Силовики проверят свердловский лагерь, где дети подхватили кишечную инфекцию

Прокуроры проверят лагерь «Изумруд», в котором отравились дети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники прокуратуры Полевского (Свердловская область) организовали проверку детского оздоровительного лагеря «Изумруд», что находится под селом Курганово, после вспышки кишечной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Прокуроры Полевского начали проверку оздоровительного лагеря „Изумруд“ после массовых обращений детей. По предварительной информации, несколько несовершеннолетних обратились к врачу с жалобами на рвоту и боль в животе», — сказано в сообщении.

Заболевших детей передали родителям для дальнейшего лечения по месту жительства, отметили в ведомстве. Сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы с поверхностей пищеблока и анализы у заболевших.

«Силовики дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе при организации питания в детском лагере. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в детском загородном лагере «Изумруд» под Курганово (Полевской городской округ) произошла вспышка кишечной инфекции. Мама девочки, которая находится в лагере, сообщила, что там порядка 15 детей лежат в изоляторе.