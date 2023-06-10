10 июня 2023

Силовики проверят свердловский лагерь, где дети подхватили кишечную инфекцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
Прокуроры проверят лагерь «Изумруд», в котором отравились дети Фото:

Сотрудники прокуратуры Полевского (Свердловская область) организовали проверку детского оздоровительного лагеря «Изумруд», что находится под селом Курганово, после вспышки кишечной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Прокуроры Полевского начали проверку оздоровительного лагеря „Изумруд“ после массовых обращений детей. По предварительной информации, несколько несовершеннолетних обратились к врачу с жалобами на рвоту и боль в животе», — сказано в сообщении.

Заболевших детей передали родителям для дальнейшего лечения по месту жительства, отметили в ведомстве. Сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы с поверхностей пищеблока и анализы у заболевших.

«Силовики дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе при организации питания в детском лагере. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в детском загородном лагере «Изумруд» под Курганово (Полевской городской округ) произошла вспышка кишечной инфекции. Мама девочки, которая находится в лагере, сообщила, что там порядка 15 детей лежат в изоляторе.

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Сотрудники прокуратуры Полевского (Свердловская область) организовали проверку детского оздоровительного лагеря «Изумруд», что находится под селом Курганово, после вспышки кишечной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Прокуроры Полевского начали проверку оздоровительного лагеря „Изумруд“ после массовых обращений детей. По предварительной информации, несколько несовершеннолетних обратились к врачу с жалобами на рвоту и боль в животе», — сказано в сообщении. Заболевших детей передали родителям для дальнейшего лечения по месту жительства, отметили в ведомстве. Сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы с поверхностей пищеблока и анализы у заболевших. «Силовики дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе при организации питания в детском лагере. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — резюмировали в ведомстве. Ранее сообщалось, что в детском загородном лагере «Изумруд» под Курганово (Полевской городской округ) произошла вспышка кишечной инфекции. Мама девочки, которая находится в лагере, сообщила, что там порядка 15 детей лежат в изоляторе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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