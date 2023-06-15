15 июня 2023

Мэр Перми рассказал о судьбе главного символа 300-летия города

Главный арт-объект 300-летия Перми станет обычными часами
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Виды Перми, арт объект, часы обратного отсчета
Пять лет часы показывали время до юбилея Перми Фото:
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300-летие Перми

Таймер, отсчитывавший ранее время до наступления 300-летнего юбилея Перми, станет обычными часами. Арт-объект в сквере Василия Татищева переоборудуют, сообщил глава Перми Алексей Демкин.

«Часы останутся на месте. В ближайшее время электрическая часть будет переоборудована, новый часовой модуль будет показывать местное время», — написал мэр в Telegram.

Часы обратного отсчета до 300-летия Перми в сквере Татищева запустили в День города в 2018 году. Автором арт-объекта стал Рустам Исмагилов. 300-летний юбилей Пермь официально отметила 11—12 июня 2023 года.

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Таймер, отсчитывавший ранее время до наступления 300-летнего юбилея Перми, станет обычными часами. Арт-объект в сквере Василия Татищева переоборудуют, сообщил глава Перми Алексей Демкин. «Часы останутся на месте. В ближайшее время электрическая часть будет переоборудована, новый часовой модуль будет показывать местное время», — написал мэр в Telegram. Часы обратного отсчета до 300-летия Перми в сквере Татищева запустили в День города в 2018 году. Автором арт-объекта стал Рустам Исмагилов. 300-летний юбилей Пермь официально отметила 11—12 июня 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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