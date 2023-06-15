Мэр Перми рассказал о судьбе главного символа 300-летия города

Пять лет часы показывали время до юбилея Перми
новость из сюжета300-летие Перми
Таймер, отсчитывавший ранее время до наступления 300-летнего юбилея Перми, станет обычными часами. Арт-объект в сквере Василия Татищева переоборудуют, сообщил глава Перми Алексей Демкин.
«Часы останутся на месте. В ближайшее время электрическая часть будет переоборудована, новый часовой модуль будет показывать местное время», — написал мэр в Telegram.
Часы обратного отсчета до 300-летия Перми в сквере Татищева запустили в День города в 2018 году. Автором арт-объекта стал Рустам Исмагилов. 300-летний юбилей Пермь официально отметила 11—12 июня 2023 года.
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