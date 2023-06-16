Президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы Федерального собрания РФ, летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову орденом Гагарина. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
«Наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Госдумы РФ», — говорится в указе. Уточняется, что орден выдан за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства.
Ранее Путин учредил орден Гагарина. Уточнялось, что орденом будут награждаться россияне за высокие достижения и заслуги в развитии отечественной космонавтики.
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