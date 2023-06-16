Путин наградил Терешкову орденом Гагарина. Скрин

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Форум активных граждан «Сообщество». Москва. , портрет, терешкова валентина
Владимир Путин наградил Валентину Терешкову орденом за выдающиеся заслуги в космосе Фото:

Президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы Федерального собрания РФ, летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову орденом Гагарина. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Госдумы РФ», — говорится в указе. Уточняется, что орден выдан за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства.

Ранее Путин учредил орден Гагарина. Уточнялось, что орденом будут награждаться россияне за высокие достижения и заслуги в развитии отечественной космонавтики.

Фото:

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Президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы Федерального собрания РФ, летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову орденом Гагарина. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Госдумы РФ», — говорится в указе. Уточняется, что орден выдан за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства. Ранее Путин учредил орден Гагарина. Уточнялось, что орденом будут награждаться россияне за высокие достижения и заслуги в развитии отечественной космонавтики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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