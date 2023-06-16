Путин наградил Терешкову орденом Гагарина. Скрин

16 июня 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил Валентину Терешкову орденом за выдающиеся заслуги в космосе Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы Федерального собрания РФ, летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову орденом Гагарина. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Госдумы РФ», — говорится в указе. Уточняется, что орден выдан за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства. Ранее Путин учредил орден Гагарина. Уточнялось, что орденом будут награждаться россияне за высокие достижения и заслуги в развитии отечественной космонавтики. Фото: Официальное опубликование правовых актов

Президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы Федерального собрания РФ, летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову орденом Гагарина. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Госдумы РФ», — говорится в указе. Уточняется, что орден выдан за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства. Ранее Путин учредил орден Гагарина. Уточнялось, что орденом будут награждаться россияне за высокие достижения и заслуги в развитии отечественной космонавтики.