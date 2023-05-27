Владимир Путин учредил орден Гагарина за заслуги в сфере отечественной космонавтики
Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить орден Гагарина», — говорится в документе. Он опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Орденом Гагарина будут награждаться россияне за высокие достижения и заслуги в развитии отечественной космонавтики.
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