Путин учредил орден Гагарина. Скрин

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин учредил орден Гагарина за заслуги в сфере отечественной космонавтики Фото:

Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить орден Гагарина», — говорится в документе. Он опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Орденом Гагарина будут награждаться россияне за высокие достижения и заслуги в развитии отечественной космонавтики.

Фото:

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Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить орден Гагарина», — говорится в документе. Он опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Орденом Гагарина будут награждаться россияне за высокие достижения и заслуги в развитии отечественной космонавтики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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