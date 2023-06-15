ЛДПР в ХМАО раскачивает интригу с отменой выборов губернатора Тюменской области в ХМАО

15 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

ЛДПР сохраняет интригу с отменой выборов главы Тюменской области в Югре Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Региональное отделение ЛДПР продолжает раскачивать интригу с отменой выборов губернатора Тюменской области на территории ХМАО. Югорский координатор Евгений Данников заявил журналисту URA.RU, что партия выступает против инициативы окружного депутата Михаила Селюкова, который ранее предложил запретить жителям ХМАО выбирать главу соседнего региона, однако окончательное решение вопроса либерал-демократы оставляют на откуп своей думской фракции. «Нет, конечно, мы не поддерживаем. Отделение в целом негативно относимся к этому. Но комментарии лучше брать у Селюкова и у фракции», — сообщил Данников. При этом, позиция третьего представителя ЛДПР в Думе Югры — депутата Александра Мещангина пока не известна. «В теории он может поддержать Селюкова. В 2022 году они вместе пытались лишить Виктора Сысуна (он идею запретить выборы не одобрил — прим. URA.RU) статуса лидера фракции», — сообщает инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте Югры. Мещангин не ответил на телефонные звонки корреспондентов агентства. На момент публикации новости выяснить, чью строну он занимает в этой партийной игре, не удалось. Ранее URA.RU писало о том, что фракция ЛДПР в думе ХМАО поддержала интригу, которую начал Селюков. Он предложил отменить в Югре выборы губернатора Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональное отделение ЛДПР продолжает раскачивать интригу с отменой выборов губернатора Тюменской области на территории ХМАО. Югорский координатор Евгений Данников заявил журналисту URA.RU, что партия выступает против инициативы окружного депутата Михаила Селюкова, который ранее предложил запретить жителям ХМАО выбирать главу соседнего региона, однако окончательное решение вопроса либерал-демократы оставляют на откуп своей думской фракции. «Нет, конечно, мы не поддерживаем. Отделение в целом негативно относимся к этому. Но комментарии лучше брать у Селюкова и у фракции», — сообщил Данников. При этом, позиция третьего представителя ЛДПР в Думе Югры — депутата Александра Мещангина пока не известна. «В теории он может поддержать Селюкова. В 2022 году они вместе пытались лишить Виктора Сысуна (он идею запретить выборы не одобрил — прим. URA.RU) статуса лидера фракции», — сообщает инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте Югры. Мещангин не ответил на телефонные звонки корреспондентов агентства. На момент публикации новости выяснить, чью строну он занимает в этой партийной игре, не удалось. Ранее URA.RU писало о том, что фракция ЛДПР в думе ХМАО поддержала интригу, которую начал Селюков. Он предложил отменить в Югре выборы губернатора Тюменской области.