Тюменские судприставы повесили долг на участника СВО, пока он был на фронте

Участник СВО из Тюменской области стал должником по алиментам из-за ошибки судпристава

20 июня 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Военный исправно платил своему ребенку, но из-за ошибки приставов у него появился долг Фото: Сергей Русанов © URA.RU Участник СВО из Тюменской области начал получать смс о долгах по алиментам от судебных приставов, во время того, как находился на фронте, хотя Минобороны перечисляло выплаты из его жалования. Об этом в своем докладе рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области. «Поступило обращение о том, что житель Тюменской области, с октября 2022 года находящийся в зоне СВО, стал получать смс от судебных приставов Омутинского района. В них говорилось, что у него есть задолженность по алиментам. При этом алименты автоматически списывались с его довольствия», — говорится в докладе омбудсмена за 2022 год. Военный жаловался, что решить вопрос лично он не может, так как не имеет возможности выехать из зоны СВО. А его телефонные звонки судприставы игнорируют. Проверка показала, что алименты мужчина платил исправно. Их с его денежного довольствия вычитало Минобороны и направляло на счет отделения приставов, откуда они перечислялись взыскателю. Однако была допущена ошибка, в результате которой военному начислили долг. URA.RU направило запрос в управление ФССП по Тюменской области. Ответ ожидается.

Участник СВО из Тюменской области начал получать смс о долгах по алиментам от судебных приставов, во время того, как находился на фронте, хотя Минобороны перечисляло выплаты из его жалования. Об этом в своем докладе рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области. «Поступило обращение о том, что житель Тюменской области, с октября 2022 года находящийся в зоне СВО, стал получать смс от судебных приставов Омутинского района. В них говорилось, что у него есть задолженность по алиментам. При этом алименты автоматически списывались с его довольствия», — говорится в докладе омбудсмена за 2022 год. Военный жаловался, что решить вопрос лично он не может, так как не имеет возможности выехать из зоны СВО. А его телефонные звонки судприставы игнорируют. Проверка показала, что алименты мужчина платил исправно. Их с его денежного довольствия вычитало Минобороны и направляло на счет отделения приставов, откуда они перечислялись взыскателю. Однако была допущена ошибка, в результате которой военному начислили долг. URA.RU направило запрос в управление ФССП по Тюменской области. Ответ ожидается.