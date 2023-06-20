Отравление пермского подростка произошло не из-за «Мистера Сидра»

21 июня 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Сейчас отравившаяся девочка находится в больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU Отравление 15-летней девочки никак не связано с напитком «Мистер Сидр». Информацию об этом URA.RU сообщили в краевом Роспотребнадзоре и министерстве здравоохранения Пермского края. «Отравление подростка не имеет отношения к „Мистеру Сидру“. Весь этот напиток изъят из продажи на территории Пермского края», — сообщили в управлении Роспотребнадзора. В министерстве здравоохранения региона рассказали, что на вызов к 15-летней девочке приезжала бригада скорой помощи, которая доставила ее с отравлением в больницу. Сейчас школьница отравилась другим напитком. Ранее в СМИ была опубликована информация, что именно смертельно опасный «Мистер Сидр» стал причиной отравления девочки. Первые отравления напитком «Мистер Сидр» были зафиксированы 5 июня. Десятки людей погибли в Дмитровограде и Ульяновской области. Всего пострадало около 100 человек, более 30 человек после употребления сидра скончались. Ранее пермский предприниматель рассказал URA.RU о том, что весь рынок сидра в регионе нелегален.

Отравление 15-летней девочки никак не связано с напитком «Мистер Сидр». Информацию об этом URA.RU сообщили в краевом Роспотребнадзоре и министерстве здравоохранения Пермского края. «Отравление подростка не имеет отношения к „Мистеру Сидру“. Весь этот напиток изъят из продажи на территории Пермского края», — сообщили в управлении Роспотребнадзора. В министерстве здравоохранения региона рассказали, что на вызов к 15-летней девочке приезжала бригада скорой помощи, которая доставила ее с отравлением в больницу. Сейчас школьница отравилась другим напитком. Ранее в СМИ была опубликована информация, что именно смертельно опасный «Мистер Сидр» стал причиной отравления девочки. Первые отравления напитком «Мистер Сидр» были зафиксированы 5 июня. Десятки людей погибли в Дмитровограде и Ульяновской области. Всего пострадало около 100 человек, более 30 человек после употребления сидра скончались. Ранее пермский предприниматель рассказал URA.RU о том, что весь рынок сидра в регионе нелегален.