20 июня 2023

Отравление пермского подростка произошло не из-за «Мистера Сидра»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас отравившаяся девочка находится в больнице Фото:

Отравление 15-летней девочки никак не связано с напитком «Мистер Сидр». Информацию об этом URA.RU сообщили в краевом Роспотребнадзоре и министерстве здравоохранения Пермского края.

«Отравление подростка не имеет отношения к „Мистеру Сидру“. Весь этот напиток изъят из продажи на территории Пермского края», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В министерстве здравоохранения региона рассказали, что на вызов к 15-летней девочке приезжала бригада скорой помощи, которая доставила ее с отравлением в больницу. Сейчас школьница отравилась другим напитком. Ранее в СМИ была опубликована информация, что именно смертельно опасный «Мистер Сидр» стал причиной отравления девочки.

Первые отравления напитком «Мистер Сидр» были зафиксированы 5 июня. Десятки людей погибли в Дмитровограде и Ульяновской области. Всего пострадало около 100 человек, более 30 человек после употребления сидра скончались. Ранее пермский предприниматель рассказал URA.RU о том, что весь рынок сидра в регионе нелегален.

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Отравление 15-летней девочки никак не связано с напитком «Мистер Сидр». Информацию об этом URA.RU сообщили в краевом Роспотребнадзоре и министерстве здравоохранения Пермского края. «Отравление подростка не имеет отношения к „Мистеру Сидру“. Весь этот напиток изъят из продажи на территории Пермского края», — сообщили в управлении Роспотребнадзора. В министерстве здравоохранения региона рассказали, что на вызов к 15-летней девочке приезжала бригада скорой помощи, которая доставила ее с отравлением в больницу. Сейчас школьница отравилась другим напитком. Ранее в СМИ была опубликована информация, что именно смертельно опасный «Мистер Сидр» стал причиной отравления девочки. Первые отравления напитком «Мистер Сидр» были зафиксированы 5 июня. Десятки людей погибли в Дмитровограде и Ульяновской области. Всего пострадало около 100 человек, более 30 человек после употребления сидра скончались. Ранее пермский предприниматель рассказал URA.RU о том, что весь рынок сидра в регионе нелегален.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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