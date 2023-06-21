Соцфонд РФ окажет помощь сотням свердловских предприятий

С заявлениями на улучшение условий труда своих работников за счет страховых взносов в 2023 году обратились более 400 работодателей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по Свердловской области.
«Отделение СФР по Свердловской области компенсирует затраты на охрану труда более 400 региональным предприятиям. Финансирование осуществляется работодателем за счет собственных средств с последующим их возмещением из бюджета Соцфонда России», — отметили в ведомстве.
На повышение безопасности труда работодатели ежегодно могут потратить до 20% от сумм страховых взносов, которые начислили им за прошедший год. Кроме этого, предусмотрен особый порядок финансирования малых предприятий с численностью работников до 100 человек. Для того, чтобы возместить затраты на охрану труда, работодателям необходимо до 1 августа направить в региональное отделение СФР специальное заявление.
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