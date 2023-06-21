21 июня 2023

Соцфонд РФ окажет помощь сотням свердловских предприятий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги. Челябинск, банк, зарплата, купюры, калькулятор, ипотека, сдача, финансы, премия, банкноты, деньги, расчет, взятка, валюта, бухгалтер, откат, платеж
Более 400 свердловских компаний получат компенсацию от регионального Соцфонда России Фото:

С заявлениями на улучшение условий труда своих работников за счет страховых взносов в 2023 году обратились более 400 работодателей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по Свердловской области.

«Отделение СФР по Свердловской области компенсирует затраты на охрану труда более 400 региональным предприятиям. Финансирование осуществляется работодателем за счет собственных средств с последующим их возмещением из бюджета Соцфонда России», — отметили в ведомстве.

На повышение безопасности труда работодатели ежегодно могут потратить до 20% от сумм страховых взносов, которые начислили им за прошедший год. Кроме этого, предусмотрен особый порядок финансирования малых предприятий с численностью работников до 100 человек. Для того, чтобы возместить затраты на охрану труда, работодателям необходимо до 1 августа направить в региональное отделение СФР специальное заявление.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С заявлениями на улучшение условий труда своих работников за счет страховых взносов в 2023 году обратились более 400 работодателей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по Свердловской области. «Отделение СФР по Свердловской области компенсирует затраты на охрану труда более 400 региональным предприятиям. Финансирование осуществляется работодателем за счет собственных средств с последующим их возмещением из бюджета Соцфонда России», — отметили в ведомстве. На повышение безопасности труда работодатели ежегодно могут потратить до 20% от сумм страховых взносов, которые начислили им за прошедший год. Кроме этого, предусмотрен особый порядок финансирования малых предприятий с численностью работников до 100 человек. Для того, чтобы возместить затраты на охрану труда, работодателям необходимо до 1 августа направить в региональное отделение СФР специальное заявление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...