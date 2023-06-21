21 июня 2023

Пермякам во время круиза по Каме расскажут, как стать миллионерами

В Перми во время круиза на теплоходе пройдет бизнес-тренинг с миллионерами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, теплоход александр фадеев
Круиз состоится 11 июля Фото:

Пермский деловой клуб проведет бизнес-тренинг на теплоходе. Речь идет о вечернем путешествии по Каме, в котором в качестве спикеров примут участие известные предприниматели города. Они расскажут гостям круиза, как стать миллионерами.

«В программе нетворкинга на теплоходе — история успеха от Рашида Габдуллина — соучредителя центрального парка развлечений Перми и всесезонного курорта „Губаха“. Как стать миллионером — мотивация от резидента Сколково с десятилетним опытом предпринимательства Николая Харина», — сообщается в анонсе в группе «Деловой клуб Business Kaif» в соцсети «ВКонтакте».

Участникам речного путешествия также обещают интеллектуальные игры, розыгрыш призов и фуршет. Участие в мероприятии платное — от 2500 рублей. Круиз запланирован на 11 июля. Отправление в 17:30 от причала №4 на теплоходе «Алмаз».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский деловой клуб проведет бизнес-тренинг на теплоходе. Речь идет о вечернем путешествии по Каме, в котором в качестве спикеров примут участие известные предприниматели города. Они расскажут гостям круиза, как стать миллионерами. «В программе нетворкинга на теплоходе — история успеха от Рашида Габдуллина — соучредителя центрального парка развлечений Перми и всесезонного курорта „Губаха“. Как стать миллионером — мотивация от резидента Сколково с десятилетним опытом предпринимательства Николая Харина», — сообщается в анонсе в группе «Деловой клуб Business Kaif» в соцсети «ВКонтакте». Участникам речного путешествия также обещают интеллектуальные игры, розыгрыш призов и фуршет. Участие в мероприятии платное — от 2500 рублей. Круиз запланирован на 11 июля. Отправление в 17:30 от причала №4 на теплоходе «Алмаз».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...