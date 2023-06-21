Пермякам во время круиза по Каме расскажут, как стать миллионерами

Пермский деловой клуб проведет бизнес-тренинг на теплоходе. Речь идет о вечернем путешествии по Каме, в котором в качестве спикеров примут участие известные предприниматели города. Они расскажут гостям круиза, как стать миллионерами.
«В программе нетворкинга на теплоходе — история успеха от Рашида Габдуллина — соучредителя центрального парка развлечений Перми и всесезонного курорта „Губаха“. Как стать миллионером — мотивация от резидента Сколково с десятилетним опытом предпринимательства Николая Харина», — сообщается в анонсе в группе «Деловой клуб Business Kaif» в соцсети «ВКонтакте».
Участникам речного путешествия также обещают интеллектуальные игры, розыгрыш призов и фуршет. Участие в мероприятии платное — от 2500 рублей. Круиз запланирован на 11 июля. Отправление в 17:30 от причала №4 на теплоходе «Алмаз».
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