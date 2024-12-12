12 декабря 2024

Сколько стоит снять квартиру и апартаменты на Новый год в Пермском крае

В Пермском крае аренда квартир на Новый год обойдется в три тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры снимают обычно на несколько дней
Квартиры снимают обычно на несколько дней Фото:

В Перми стоимость аренды квартир на сутки с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года в среднем составляет 3,3 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

«Снять квартиру в Пермском крае для празднования Нового года можно в среднем за 3,3 тысячи рублей за ночь. Как правило, гости остаются в апартаментах на два-три дня», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми за три года посуточная аренда квартир подорожала на 77%. При этом в центральных районах города цены растут быстрее.

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В Перми стоимость аренды квартир на сутки с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года в среднем составляет 3,3 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Путешествий». «Снять квартиру в Пермском крае для празднования Нового года можно в среднем за 3,3 тысячи рублей за ночь. Как правило, гости остаются в апартаментах на два-три дня», — рассказали в пресс-службе сервиса. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми за три года посуточная аренда квартир подорожала на 77%. При этом в центральных районах города цены растут быстрее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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