Сколько стоит снять квартиру и апартаменты на Новый год в Пермском крае

Квартиры снимают обычно на несколько дней
В Перми стоимость аренды квартир на сутки с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года в среднем составляет 3,3 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Путешествий».
«Снять квартиру в Пермском крае для празднования Нового года можно в среднем за 3,3 тысячи рублей за ночь. Как правило, гости остаются в апартаментах на два-три дня», — рассказали в пресс-службе сервиса.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми за три года посуточная аренда квартир подорожала на 77%. При этом в центральных районах города цены растут быстрее.
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