10 декабря 2024

Пермский омбудсмен вручил благодарность корреспонденту URA.RU. Фото

Пермский омбудсмен Сапко вручил благодарность корреспонденту URA.RU
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Сапко отметил работу корреспондента агентства
Игорь Сапко отметил работу корреспондента агентства Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко отметил работу корреспондента пермской редакции URA.RU Евгении Пастуховой. В Международный день прав человека он вручили ей благодарственное письмо от омбудсмена.

«За системное и объективное освещение темы защиты прав человека в средствах массовой информации», — говорится в письме. Вместе с Сапко в церемонии награждения Евгении Пастуховой участвовал руководитель прикамского управления Роскомнадзора Алексей Юшков.

Игорь Сапко проводит церемонию вручения знаков «За особые заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан в Пермском крае каждый год в Международный день прав человека и в канун Дня Конституции. В этом году их получили председатель крайизбиркома Игорь Вагин и директор ГБУ ПК „Центр комплексной реабилитации инвалидов“ Владимир Бронников. Вагину знак вручили за эффективную деятельность по организации работы избирательной системы Прикамья, значительный личный вклад в защиту избирательных прав жителей Пермского края и оказание юридической помощи участникам СВО и членам их семей (он также является председателем Ассоциации юристов Пермского края). Бронникову — за эффективную и системную работу по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко отметил работу корреспондента пермской редакции URA.RU Евгении Пастуховой. В Международный день прав человека он вручили ей благодарственное письмо от омбудсмена. «За системное и объективное освещение темы защиты прав человека в средствах массовой информации», — говорится в письме. Вместе с Сапко в церемонии награждения Евгении Пастуховой участвовал руководитель прикамского управления Роскомнадзора Алексей Юшков. Игорь Сапко проводит церемонию вручения знаков «За особые заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан в Пермском крае каждый год в Международный день прав человека и в канун Дня Конституции. В этом году их получили председатель крайизбиркома Игорь Вагин и директор ГБУ ПК „Центр комплексной реабилитации инвалидов“ Владимир Бронников. Вагину знак вручили за эффективную деятельность по организации работы избирательной системы Прикамья, значительный личный вклад в защиту избирательных прав жителей Пермского края и оказание юридической помощи участникам СВО и членам их семей (он также является председателем Ассоциации юристов Пермского края). Бронникову — за эффективную и системную работу по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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