Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко отметил работу корреспондента пермской редакции URA.RU Евгении Пастуховой. В Международный день прав человека он вручили ей благодарственное письмо от омбудсмена.
«За системное и объективное освещение темы защиты прав человека в средствах массовой информации», — говорится в письме. Вместе с Сапко в церемонии награждения Евгении Пастуховой участвовал руководитель прикамского управления Роскомнадзора Алексей Юшков.
Игорь Сапко проводит церемонию вручения знаков «За особые заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан в Пермском крае каждый год в Международный день прав человека и в канун Дня Конституции. В этом году их получили председатель крайизбиркома Игорь Вагин и директор ГБУ ПК „Центр комплексной реабилитации инвалидов“ Владимир Бронников. Вагину знак вручили за эффективную деятельность по организации работы избирательной системы Прикамья, значительный личный вклад в защиту избирательных прав жителей Пермского края и оказание юридической помощи участникам СВО и членам их семей (он также является председателем Ассоциации юристов Пермского края). Бронникову — за эффективную и системную работу по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
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