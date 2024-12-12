Суд прекратил дело об иске в 20 миллионов за оставленный в теле новорожденной пермячки катетер

Жительница Пермского края, отказалась от претензий к детской больнице города Перми. Женщина подала в суд на учреждение здравоохранения, за то, что в больнице не стали извлекать оставленный в теле ее девочки катетер. Также она добивалась компенсации морального вреда. Сумма исковых требований составила 20 млн рублей, рассказали URA.RU в юридической компании, которая представлял интересы больницы. Исковое заявление рассматривалось Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга, который в итоге прекратил дело.
«Судебное заседание состоялось в начале декабря. Было отмечено, что детская больница г. Перми оказала высокопрофессиональную медицинскую помощь, вернув здоровье новорожденному ребенку с критической недоношенностью. Истица, согласившись с юридически аргументированной позицией больницы, полностью отказалась от части своих требований. Таким образом, с учреждения здравоохранения были сняты все обвинения», — рассказали URA.RU в юридической компании.
URA.RU рассказывало, что в 2021-м году в больнице г. Березники новорожденной дочке жительницы Прикамья установили венозный катетер. Медизделие оторвалось и было унесено током крови в легочную артерию. Там катетер находится до настоящего времени. Врачи Пермской детской больницы, где находилась девочка, четырежды проводили очную консультацию со своими московскими коллегами — сердечно-сосудистыми хирургами федерального центра Минздрава РФ и РДКБ им. Н.И. Пирогова, но не нашли достаточных показаний для извлечения катетера.
Женщина обратилась в суд, подав иск на 20 миллионов рублей. В качестве ответчиков были привлечены больница в Березниках, детскую больницу в Перми и фирма-изготовитель пластиковых катетеров, которая расположена в Екатеринбурге. «Сейчас суду предстоит установить, по чьей вине произошел отрыв 15-сантиметрового фрагмента венозного катетера: либо это дефект выполнения медицинской манипуляции в больнице г Березники, либо — заводской брак», — заключают в юридической компании.
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