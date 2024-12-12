12 декабря 2024

Экс-замначальника пермского УФСБ снова сменит регион

Экс-замначальника пермского УФСБ Михайлюк переводится в Краснодарский край
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Леонид Михайлюк возглавит УФСБ по Краснодарскому краю
Леонид Михайлюк возглавит УФСБ по Краснодарскому краю Фото:

Леонид Михайлюк, глава УФСБ по Республике Крым, возглавит ведомство в Краснодарском крае. Он приступит к обязанностям с 17 декабря.

«Бывший замначальника УФСБ по Пермскому краю, начальник УФСБ по Республике Крым генерал-лейтенант Леонид Михайлюк переводится в Краснодарский край. Он начнет работу на новом месте с 17 декабря 2024 года», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на один из telegram-каналов, популярных в силовой среде.

До 2001 года Леонид Михайлюк работал начальником отдела по борьбе с терроризмом УФСБ по Республике Адыгея. До 2011 года занимал пост замглавы УФСБ по Пермскому краю. В разные годы являлся начальником в УФСБ по Волгоградской и Калининградской областям, а также по Республике Крым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Леонид Михайлюк, глава УФСБ по Республике Крым, возглавит ведомство в Краснодарском крае. Он приступит к обязанностям с 17 декабря. «Бывший замначальника УФСБ по Пермскому краю, начальник УФСБ по Республике Крым генерал-лейтенант Леонид Михайлюк переводится в Краснодарский край. Он начнет работу на новом месте с 17 декабря 2024 года», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на один из telegram-каналов, популярных в силовой среде. До 2001 года Леонид Михайлюк работал начальником отдела по борьбе с терроризмом УФСБ по Республике Адыгея. До 2011 года занимал пост замглавы УФСБ по Пермскому краю. В разные годы являлся начальником в УФСБ по Волгоградской и Калининградской областям, а также по Республике Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...