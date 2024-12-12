Экс-замначальника пермского УФСБ снова сменит регион

Леонид Михайлюк, глава УФСБ по Республике Крым, возглавит ведомство в Краснодарском крае. Он приступит к обязанностям с 17 декабря.
«Бывший замначальника УФСБ по Пермскому краю, начальник УФСБ по Республике Крым генерал-лейтенант Леонид Михайлюк переводится в Краснодарский край. Он начнет работу на новом месте с 17 декабря 2024 года», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на один из telegram-каналов, популярных в силовой среде.
До 2001 года Леонид Михайлюк работал начальником отдела по борьбе с терроризмом УФСБ по Республике Адыгея. До 2011 года занимал пост замглавы УФСБ по Пермскому краю. В разные годы являлся начальником в УФСБ по Волгоградской и Калининградской областям, а также по Республике Крым.
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