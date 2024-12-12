В Кочевском округе с января вырастет стоимость проезда в транспорте

В Кочевском округе тариф увеличат до 4,71 рубля за километр пути
В Кочевском округе Пермского края изменятся тарифы на пассажирские перевозки. Стоимость проезда в транспорте увеличится с 1 января 2025 года.
«Тариф на перевозку одного пассажира увеличен с 3,54 рубля до 4,71 рубля за каждый километр пути. Провоз багажа будет составлять не более 25% от стоимости проезда пассажира», — говорится в telegram-канале «На местах».
Ранее URA.RU рассказывало, что с января вырастут цены на поездки в общественном транспорте в Добрянском округе. Стоимость проезда составит 40 рублей, а провоза багажа — 20 рублей.
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