12 декабря 2024

В Кочевском округе с января вырастет стоимость проезда в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кочевском округе тариф увеличат до 4,71 рубля за километр пути
В Кочевском округе тариф увеличат до 4,71 рубля за километр пути Фото:

В Кочевском округе Пермского края изменятся тарифы на пассажирские перевозки. Стоимость проезда в транспорте увеличится с 1 января 2025 года.

«Тариф на перевозку одного пассажира увеличен с 3,54 рубля до 4,71 рубля за каждый километр пути. Провоз багажа будет составлять не более 25% от стоимости проезда пассажира», — говорится в telegram-канале «На местах».

Ранее URA.RU рассказывало, что с января вырастут цены на поездки в общественном транспорте в Добрянском округе. Стоимость проезда составит 40 рублей, а провоза багажа — 20 рублей.

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В Кочевском округе Пермского края изменятся тарифы на пассажирские перевозки. Стоимость проезда в транспорте увеличится с 1 января 2025 года. «Тариф на перевозку одного пассажира увеличен с 3,54 рубля до 4,71 рубля за каждый километр пути. Провоз багажа будет составлять не более 25% от стоимости проезда пассажира», — говорится в telegram-канале «На местах». Ранее URA.RU рассказывало, что с января вырастут цены на поездки в общественном транспорте в Добрянском округе. Стоимость проезда составит 40 рублей, а провоза багажа — 20 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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