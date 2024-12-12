12 декабря 2024

На заводе HAVAL пермякам без опыта предложили зарплату от 186 750 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодателю необходимы сварщики и сборщики
Работодателю необходимы сварщики и сборщики Фото:

Жителей Прикамья позвали работать на завод HAVAL в Москву. За 45 смен соискателям пообещали заплатить от 186 750 рублей, указано в описании вакансии.

«Работа для жителей Пермского края — рабочий на автомобильный завод HAVAL (Москва). Зарплата за 45 смен: от 186 750 до 220 750 рублей. Будет организован корпоративный транспорт до места работы из Перми либо компенсирован проезд», — написано на портале «Авито Работа».

Трудоустроенным сотрудника пообещали бесплатно предоставить униформу, питание и проживание. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта и старше 45 лет.

Ранее пермяков звали упаковывать подарки на столичном складе. Вахтовикам обещали выплаты до 310 тысяч рублей за  90 смен. В целом по краю наблюдается увеличение вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей, выяснили аналитики.

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Жителей Прикамья позвали работать на завод HAVAL в Москву. За 45 смен соискателям пообещали заплатить от 186 750 рублей, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Пермского края — рабочий на автомобильный завод HAVAL (Москва). Зарплата за 45 смен: от 186 750 до 220 750 рублей. Будет организован корпоративный транспорт до места работы из Перми либо компенсирован проезд», — написано на портале «Авито Работа». Трудоустроенным сотрудника пообещали бесплатно предоставить униформу, питание и проживание. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта и старше 45 лет. Ранее пермяков звали упаковывать подарки на столичном складе. Вахтовикам обещали выплаты до 310 тысяч рублей за  90 смен. В целом по краю наблюдается увеличение вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей, выяснили аналитики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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