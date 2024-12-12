12 декабря 2024

Пермяка искалечили в частной клинике во время обрезания

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи допустили ошибку во время операции
Врачи допустили ошибку во время операции Фото:

Жителю Перми неправильно провели процедуру обрезания в частной клинике. Ему пришлось переделывать ошибку врачей в другой больнице. Теперь он судится с теми, кто его изуродовал.

«Операцию по обрезанию крайней плоти водителю из Перми нужно было провести по медицинским показаниям. Это было больно. Из-за того, что операцию провели с ошибкой у меня начались проблемы в сексуальной сфере. Пришлось обращаться в другую клинику, чтобы мне все исправили», — поделился с «КП-Пермь» 34-летний мужчина.

Операция, которую пермяку сделали неправильно обошлась ему в 40 тысяч рублей. Еще 90 тысяч он заплатил, чтобы исправить ситуацию. Мужчина обратился в суд, чтобы вернуть материальный ущерб в 130 тысяч рублей и требует с клиники компенсацию морального вреда в 750 тысяч рублей. Отмечается, что клиника, где допустили ошибку, признает свою вину. Врачи обмолвились, что у хирурга дрогнула рука.

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Жителю Перми неправильно провели процедуру обрезания в частной клинике. Ему пришлось переделывать ошибку врачей в другой больнице. Теперь он судится с теми, кто его изуродовал. «Операцию по обрезанию крайней плоти водителю из Перми нужно было провести по медицинским показаниям. Это было больно. Из-за того, что операцию провели с ошибкой у меня начались проблемы в сексуальной сфере. Пришлось обращаться в другую клинику, чтобы мне все исправили», — поделился с «КП-Пермь» 34-летний мужчина. Операция, которую пермяку сделали неправильно обошлась ему в 40 тысяч рублей. Еще 90 тысяч он заплатил, чтобы исправить ситуацию. Мужчина обратился в суд, чтобы вернуть материальный ущерб в 130 тысяч рублей и требует с клиники компенсацию морального вреда в 750 тысяч рублей. Отмечается, что клиника, где допустили ошибку, признает свою вину. Врачи обмолвились, что у хирурга дрогнула рука.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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