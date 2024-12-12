Бывший совладелец пермского завода «Телта» попал в тюремную больницу

Бывшего совладельца ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Игоря Морозова госпитализировали. Такое решение приняли врачи в СИЗО.
«В ноябре Игорь Морозов, акционер АО „Пермский телефонный завод ‚Телта‘, направлен в лечебное учреждение ФСИН в Москве. Решение о том, что он должен находиться в стационарных условиях, приняли врачи в СИЗО. На заседания в Мещанский суд Москвы 25 ноября и 12 декабря его доставили из тюремной больницы“, — пишет „Коммерсантъ-Прикамье“.
Гендиректора, главбуха и бывшего совладельца «Телты» Алексея Высокова, Елену Гришину и Игоря Морозова арестовали в конце июля 2023 года. Топ-менеджеров завода обвинили в хищении денежных средств в рамках госконтрактов, заключенных с Минобороны. Прокуратура запросила для фигурантов уголовных дел реальные сроки. Также обвинение было предъявлено ряду высокопоставленных военных Минобороны.
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