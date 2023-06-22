В ХМАО судебные приставы зажгли картину из 3000 свечей в память о героях ВОВ. Видео

23 июня 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

Мероприятия прошло в рамках акции «Свеча памяти» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске судебные приставы приняли участие в акции «Свеча памяти» и вместе с волонтерами и неравнодушными жителями зажгли картину из 3000 свечей в честь героев, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом в соцсети сообщает Управление ФССП России по ХМАО-Югре. «Сегодня, в городе Ханты-Мансийске, у мемориала Славы войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, судебные приставы Югры совместно с Волонтерами Победы зажгли свечи памяти, присоединившись к международной акции „Огненные картины войны“. Для картины потребовалось около 3000 свечей», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что в мероприятии приняло участие более 200 человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) 22 июня в День памяти и скорби, прошли мероприятия для жителей города. При участии ветеранов войны в музейном ресурсном центре открылась выставка «Обыкновенный нацизм», после чего ветеранов отвезли к Вечному огню, где состоялся торжественный митинг и возложение цветов.

В Ханты-Мансийске судебные приставы приняли участие в акции «Свеча памяти» и вместе с волонтерами и неравнодушными жителями зажгли картину из 3000 свечей в честь героев, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом в соцсети сообщает Управление ФССП России по ХМАО-Югре. «Сегодня, в городе Ханты-Мансийске, у мемориала Славы войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, судебные приставы Югры совместно с Волонтерами Победы зажгли свечи памяти, присоединившись к международной акции „Огненные картины войны“. Для картины потребовалось около 3000 свечей», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что в мероприятии приняло участие более 200 человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) 22 июня в День памяти и скорби, прошли мероприятия для жителей города. При участии ветеранов войны в музейном ресурсном центре открылась выставка «Обыкновенный нацизм», после чего ветеранов отвезли к Вечному огню, где состоялся торжественный митинг и возложение цветов.