22 июня 2023
21 июня 2023

В ХМАО судебные приставы зажгли картину из 3000 свечей в память о героях ВОВ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «Свеча Памяти». Курган, свеча памяти
Мероприятия прошло в рамках акции «Свеча памяти» Фото:

В Ханты-Мансийске судебные приставы приняли участие в акции «Свеча памяти» и вместе с волонтерами и неравнодушными жителями зажгли картину из 3000 свечей в честь героев, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом в соцсети сообщает Управление ФССП России по ХМАО-Югре.

«Сегодня, в городе Ханты-Мансийске, у мемориала Славы войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, судебные приставы Югры совместно с Волонтерами Победы зажгли свечи памяти, присоединившись к международной акции „Огненные картины войны“. Для картины потребовалось около 3000 свечей», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что в мероприятии приняло участие более 200 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) 22 июня в День памяти и скорби, прошли мероприятия для жителей города. При участии ветеранов войны в музейном ресурсном центре открылась выставка «Обыкновенный нацизм», после чего ветеранов отвезли к Вечному огню, где состоялся торжественный митинг и возложение цветов.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске судебные приставы приняли участие в акции «Свеча памяти» и вместе с волонтерами и неравнодушными жителями зажгли картину из 3000 свечей в честь героев, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом в соцсети сообщает Управление ФССП России по ХМАО-Югре. «Сегодня, в городе Ханты-Мансийске, у мемориала Славы войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, судебные приставы Югры совместно с Волонтерами Победы зажгли свечи памяти, присоединившись к международной акции „Огненные картины войны“. Для картины потребовалось около 3000 свечей», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что в мероприятии приняло участие более 200 человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) 22 июня в День памяти и скорби, прошли мероприятия для жителей города. При участии ветеранов войны в музейном ресурсном центре открылась выставка «Обыкновенный нацизм», после чего ветеранов отвезли к Вечному огню, где состоялся торжественный митинг и возложение цветов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...