В пермском Парке Горького откроется новый аттракцион, который будет работать от улыбок

Пермяков приглашают на открытие нового аттракциона в Парк Горького — двухэтажной свадебной карусели. Она будет включаться только после того, как гости парка подумают о чем-то приятном и улыбнутся.
«Приглашаем на открытие нового аттракциона. Он, пожалуй, самый волшебный и романтичный из всех в парке. Начинает работать только после того, как все гости улыбнутся и вспомнят свои самые приятные моменты из детства!» — рассказывают в группе парка в соцсети «ВКонтакте»
Торжественное открытие аттракциона состоится 23 июня в 19:00. Организаторы обещают создать настоящую атмосферу праздника. Будут танцы, розыгрыши призов и много воздушных шаров. Стоимость катания — 200 рублей. Дети старше трех лет допускаются только в сопровождении взрослого.
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