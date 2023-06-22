В пермском Парке Горького откроется новый аттракцион, который будет работать от улыбок

23 июня 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Стоимость катания на новом аттракционе — 200 рублей (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяков приглашают на открытие нового аттракциона в Парк Горького — двухэтажной свадебной карусели. Она будет включаться только после того, как гости парка подумают о чем-то приятном и улыбнутся. «Приглашаем на открытие нового аттракциона. Он, пожалуй, самый волшебный и романтичный из всех в парке. Начинает работать только после того, как все гости улыбнутся и вспомнят свои самые приятные моменты из детства!» — рассказывают в группе парка в соцсети «ВКонтакте» Торжественное открытие аттракциона состоится 23 июня в 19:00. Организаторы обещают создать настоящую атмосферу праздника. Будут танцы, розыгрыши призов и много воздушных шаров. Стоимость катания — 200 рублей. Дети старше трех лет допускаются только в сопровождении взрослого.

Пермяков приглашают на открытие нового аттракциона в Парк Горького — двухэтажной свадебной карусели. Она будет включаться только после того, как гости парка подумают о чем-то приятном и улыбнутся. «Приглашаем на открытие нового аттракциона. Он, пожалуй, самый волшебный и романтичный из всех в парке. Начинает работать только после того, как все гости улыбнутся и вспомнят свои самые приятные моменты из детства!» — рассказывают в группе парка в соцсети «ВКонтакте» Торжественное открытие аттракциона состоится 23 июня в 19:00. Организаторы обещают создать настоящую атмосферу праздника. Будут танцы, розыгрыши призов и много воздушных шаров. Стоимость катания — 200 рублей. Дети старше трех лет допускаются только в сопровождении взрослого.