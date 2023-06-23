Помогал «артистам» оркестр Георгия Гараняна «Мелодия» Фото: Илья Московец © URA.RU

Вместе с Алексеем Орловым на сцену «Ночи музыки» в «Синара Центре» поднялись глава минсоцполитики Андрей Злоказов и замминистра культуры, постоянный голос парадов Победы Роман Дорохин. Должен был выступить и замгубернатора-глава мингосимущества (МУГИСО) Алексей Кузнецов, но его фамилия в последний момент пропала из списка артистов.

Вход на мероприятие был только по пригласительным. Их выдали чиновникам, депутатам и бизнесменам (многие пришли с женами/подругами), деятелям культуры. В банкетном зале, например, были замечены доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев (на выборах в думу оппонирует Орлову) — в компании вице-мэра Алексея Бубнова, замгубернатора Дмитрия Ионина и других статусных знакомых; вице-мэр Екатерина Сибирцева, глава мининвеста Вадим Третьяков (узнают его пока далеко не все), министр природы Денис Мамонтов, депутаты заксо Александр Каптюг, Владимир Смирнов и Алексей Коробейников.

В банкетном зале начала ожидали десятки человек Фото: Илья Московец © URA.RU

Орлов появился позже других — вместе с супругой. В зал их по-хозяйски проводила директор «Синара Центра» Ирина Домина, про которую в конце 2022-го говорили, что со статусной четой она якобы рассорилась.

В полупустом помещении мэр сначала занял места рядом с министром культуры Светланой Учайкиной и экс-главой мининвеста Викторией Казаковой. При виде продюсера фестиваля Евгения Горенбурга Казакова не выдержала: «Я сегодня здесь только ради вас. И чтобы послушать Алексея Валерьевича!» Горенбург тактично сделал вид, что поверил. В это же время зашли руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников и его новый зам Иван Детченя — любимчик старожилов кабмина. Орлов поспешил уступить им места — чтобы не перешагивать, когда пойдет на сцену.

Евгений Горенбург отрекомендовал Орлова как «действительно музыканта» Фото: Илья Московец © URA.RU

Он выступал первым. Заметно переживал. И чтобы снизить ожидания публики, попросил «не судить строго». Под аккомпанемент оркестра Георгия Гараняна «Мелодия» Орлов исполнил лирическую песню «Я люблю тебя жизнь». Зал оценил. Тут же мэру со словами поддержки написал сын Анатолий (работает в тюменской прокуратуре).

Следом за Орловым вышла Татьяна Самойлова — директор арт-холдинга «Ангажемент», организатор топовых театральных постановок — вместе с дочерью Яной. Они спели «Оранжевую песенку» (самоирония?).

Злоказову выпал третий номер. С песней «Случайный вальс» он показал себя явно не хуже Орлова — видно, что готовился. А до выступления директора зоопарка Светланы Прилепиной (песня «Тайна»), ведущая — пиарщица СвЖД Галина Токарева (для нее это первый опыт) — решила поиграть с публикой: «Кто знает, как зовут нашу новую белую медведицу?» Первым ответил Орлов: «Хатанга!» И Прилепина поделилась, что за Хатангой охотились чуть ли не все города России, и, если бы не Орлов, медведица сейчас была в другом месте.

Чиновник росселевской эпохи Радик Ханеев представился «просто жителем столицы Урала» Фото: Илья Московец © URA.RU

Кузнецов значился пятым. Ожидалось, что он споет «А снег идет» из репертуара Майи Кристалинской. Но дебют сорвался. Говорят, по личным причинам.

Анонсируя еще на банкете свое выступление, Дорохин намекал, что его песня — из «одного советского фильма». Этим фильмом оказались «Девчата», а песня, соответственно, «Старый клен». Насладившись аплодисментами, Дорохин вступил в пикировку с еще одним ведущим — Александром Цыганковым. Зал хохотал. Чтобы утвердиться в статусе главного заводилы, молодой чиновник акапельно спел еще и «Батарейку».

Остальных «артистов» собравшиеся, скорее, дослушивали. И сразу по окончании программы поспешили к машинам. А Орлов уединился с друзьями в VIP-зоне. Кто эти люди, по фото собеседники агентства определить затруднились.

Перформанс Романа Дорохина стал одним из самых запоминающихся Фото: Илья Московец © URA.RU

У Андрея Злоказова солидный опыт таких выступлений Фото: Илья Московец © URA.RU

По окончании «творческого вечера» хвалить Алексея Орлова бросились сразу несколько человек Фото: Илья Московец © URA.RU