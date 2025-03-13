Зек покончил с собой в свердловской колонии

Инцидент произошел в ИК-53
В исправительной колонии №53 умер заключенный. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил источник URA.RU.
«Предположительно, тело арестанта нашли на участке СУС (строгие условия содержания — прим. ред.). Что именно за зек, неизвестно», — сказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы свердловского СУ СК и регионального ГУФСИН. В ведомствах отказались от комментариев по теме.
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