Зек покончил с собой в свердловской колонии

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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Инцидент произошел в ИК-53 Фото:

В исправительной колонии №53 умер заключенный. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил источник URA.RU.

«Предположительно, тело арестанта нашли на участке СУС (строгие условия содержания — прим. ред.). Что именно за зек, неизвестно», — сказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы свердловского СУ СК и регионального ГУФСИН. В ведомствах отказались от комментариев по теме.

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В исправительной колонии №53 умер заключенный. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил источник URA.RU. «Предположительно, тело арестанта нашли на участке СУС (строгие условия содержания — прим. ред.). Что именно за зек, неизвестно», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы свердловского СУ СК и регионального ГУФСИН. В ведомствах отказались от комментариев по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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