Политолог Потуремский объяснил главную мысль обращения Путина после мятежа Пригожина

Политолог Потуремский: Пригожин предал Россию и героев ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Власти РФ работают над обеспечением безопасности страны, сказал Виктор Потуремский Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент России Владимир Путин в своем обращении 24 июня по поводу попытки вооруженного мятежа обвинил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в предательстве страны и его же бойцов. Таким мнением с URA.RU поделились директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Все, что прозвучало (в обращении Путина — прим. URA.RU), конкретно касается господина Пригожина. Уверено можно говорить, что основная оценка прозвучала из уст президента. Это мятеж, предательство, в том числе воинов и героев ЧВК „Вагнер“, которые сейчас с заботой о Родине защищают интересы России. Не нужно искать других смыслов», — сказал Виктор Потуремский. Новость по теме Что сказал Путин в обращении после мятежа Пригожина. Видео Он отметил, что действия, которые сейчас предпринимает государство, направлены исключительно на безопасность. «Это серьезный прецедент. У него будут последствия, и, безусловно, власть проделает работу над ошибками. Но это вопрос не сегодняшнего дня. Сейчас ключевой вопрос безопасности и подавления мятежа. Понятно, что эти решения принимаются в первую очередь в интересах граждан», — объяснил политолог. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе, который якобы ВС РФ нанесли по лагерю ЧВК «Вагнер». Он заявил, что намерен уничтожать блокпосты, авиацию и всех, кто встанет у него на пути. При этом Минобороны РФ опровергло информацию об атаке по лагерю. Путин выступил с обращением, где назвал действия Пригожина ударом в спину России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин в своем обращении 24 июня по поводу попытки вооруженного мятежа обвинил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в предательстве страны и его же бойцов. Таким мнением с URA.RU поделились директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Все, что прозвучало (в обращении Путина — прим. URA.RU), конкретно касается господина Пригожина. Уверено можно говорить, что основная оценка прозвучала из уст президента. Это мятеж, предательство, в том числе воинов и героев ЧВК „Вагнер“, которые сейчас с заботой о Родине защищают интересы России. Не нужно искать других смыслов», — сказал Виктор Потуремский. Он отметил, что действия, которые сейчас предпринимает государство, направлены исключительно на безопасность. «Это серьезный прецедент. У него будут последствия, и, безусловно, власть проделает работу над ошибками. Но это вопрос не сегодняшнего дня. Сейчас ключевой вопрос безопасности и подавления мятежа. Понятно, что эти решения принимаются в первую очередь в интересах граждан», — объяснил политолог. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе, который якобы ВС РФ нанесли по лагерю ЧВК «Вагнер». Он заявил, что намерен уничтожать блокпосты, авиацию и всех, кто встанет у него на пути. При этом Минобороны РФ опровергло информацию об атаке по лагерю. Путин выступил с обращением, где назвал действия Пригожина ударом в спину России.