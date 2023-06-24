Синоптик Пулин предсказал свердловчанам дожди и грозы

Свердловскую область 25 июня ожидают дожди и грозы, считает синоптик Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области 25 июня ожидаются дожди и локальные грозы. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«В регионе вновь ожидаются дожди и локальные грозы. Распределение осадков по территории Свердловской области будет неравномерным и может достигнуть 10-15 миллиметров за сутки», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, на территории Свердловской области 25 июня ожидается температура от 15 до 20 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует облачность с прояснениями, дожди с температурой от 17 до 19 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что соединение теплого и холодного воздуха в Свердловской области 24 июня приведут к осадкам. Из-за этого, по мнению Алексея Пулина, дожди могут продолжиться и на следующий день.