23 июня 2023

Синоптик Пулин предсказал свердловчанам дожди

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В Свердловскую область 24 и 25 июня нагрянут дожди Фото:

Соединение теплого и холодного воздуха в Свердловской области 24 июня приведут к осадкам, которые продолжатся и на следующий день. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Встреча тепла и холода приведет к обострению атмосферного фронта над Средним Уралом и к осадкам с шансами на локальные грозы. В результате 25 июня осадки в Свердловской области продолжатся», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области днем 24 июня ожидается температура от 17 до 22 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует в этот же день переменную облачность с небольшим дождем с температурой от 19 до 21 градуса тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что в выходные в Екатеринбурге ожидается температура до 19 градусов в субботу. При этом 25 июня в воскресенье синоптики прогнозируют до 16 градусов тепла.

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Соединение теплого и холодного воздуха в Свердловской области 24 июня приведут к осадкам, которые продолжатся и на следующий день. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Встреча тепла и холода приведет к обострению атмосферного фронта над Средним Уралом и к осадкам с шансами на локальные грозы. В результате 25 июня осадки в Свердловской области продолжатся», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 24 июня ожидается температура от 17 до 22 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует в этот же день переменную облачность с небольшим дождем с температурой от 19 до 21 градуса тепла. Ранее URA.RU сообщало, что в выходные в Екатеринбурге ожидается температура до 19 градусов в субботу. При этом 25 июня в воскресенье синоптики прогнозируют до 16 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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