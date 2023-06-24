24 июня 2023
23 июня 2023

Жителей ЯНАО предупредили о сбоях в телевещании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
25 и 28 июня будут возникать помехи в работе радио и ТВ Фото:

В ЯНАО 25 и 28 июня возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания в Тазовском и Шурышкарском районах. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«25 июня с 11.00 до 17.00 в Шурышкарском районе возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. 28 июня с 09:00 — 15:00 в Антипаюте (Тазовский район) и Мужах (Шурышкарский район)», — указано на сайте РТРС.

В это время на станциях пройдут профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО 25 и 28 июня возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания в Тазовском и Шурышкарском районах. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «25 июня с 11.00 до 17.00 в Шурышкарском районе возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. 28 июня с 09:00 — 15:00 в Антипаюте (Тазовский район) и Мужах (Шурышкарский район)», — указано на сайте РТРС. В это время на станциях пройдут профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...