Жителей ЯНАО предупредили о сбоях в телевещании

В ЯНАО 25 и 28 июня возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания в Тазовском и Шурышкарском районах. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
«25 июня с 11.00 до 17.00 в Шурышкарском районе возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. 28 июня с 09:00 — 15:00 в Антипаюте (Тазовский район) и Мужах (Шурышкарский район)», — указано на сайте РТРС.
В это время на станциях пройдут профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.
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