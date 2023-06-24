Жителей ЯНАО предупредили о сбоях в телевещании

25 июня 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

25 и 28 июня будут возникать помехи в работе радио и ТВ Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЯНАО 25 и 28 июня возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания в Тазовском и Шурышкарском районах. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «25 июня с 11.00 до 17.00 в Шурышкарском районе возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. 28 июня с 09:00 — 15:00 в Антипаюте (Тазовский район) и Мужах (Шурышкарский район)», — указано на сайте РТРС. В это время на станциях пройдут профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

В ЯНАО 25 и 28 июня возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания в Тазовском и Шурышкарском районах. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «25 июня с 11.00 до 17.00 в Шурышкарском районе возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. 28 июня с 09:00 — 15:00 в Антипаюте (Тазовский район) и Мужах (Шурышкарский район)», — указано на сайте РТРС. В это время на станциях пройдут профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.