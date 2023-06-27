В антикоррупционной комиссии Тюменской облдумы прошли перестановки

Лариса Цупикова вошла в состав антикоррупционной комиссии Тюменской облдумы
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Комитет областной думы по экономической политике. Тюмень, макаренко евгений
Евгения Макаренко (на фото) в думской структуре заменила Лариса Цупикова Фото:

Депутат Тюменской областной думы Лариса Цупикова вошла в состав комиссии регионального парламента по противодействию коррупции. Распоряжение об этом опубликовано на сайте облдумы. Цупикова заменила в комиссии экс-депутата Евгения Макаренко, отказавшегося от мандата.

«Внести изменение в распоряжение „О комиссии Тюменской областной думы по противодействию коррупции, заменив слова ‚Макаренко Евгений Михайлович‘ словами ‚Цупикова Лариса Дмитриевна‘, — говорится в документе. Распоряжение подписано спикером облдумы Фуатом Сайфитдиновым.

Макаренко лишили мандата по его заявлению 8 июня. По информации URA.RU, экс-депутат вынужден был покинуть парламент из-за конфликта с властями ХМАО. В апреле он был лишен депутатской зарплаты.

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Депутат Тюменской областной думы Лариса Цупикова вошла в состав комиссии регионального парламента по противодействию коррупции. Распоряжение об этом опубликовано на сайте облдумы. Цупикова заменила в комиссии экс-депутата Евгения Макаренко, отказавшегося от мандата. «Внести изменение в распоряжение „О комиссии Тюменской областной думы по противодействию коррупции, заменив слова ‚Макаренко Евгений Михайлович‘ словами ‚Цупикова Лариса Дмитриевна‘, — говорится в документе. Распоряжение подписано спикером облдумы Фуатом Сайфитдиновым. Макаренко лишили мандата по его заявлению 8 июня. По информации URA.RU, экс-депутат вынужден был покинуть парламент из-за конфликта с властями ХМАО. В апреле он был лишен депутатской зарплаты.
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