В антикоррупционной комиссии Тюменской облдумы прошли перестановки

Депутат Тюменской областной думы Лариса Цупикова вошла в состав комиссии регионального парламента по противодействию коррупции. Распоряжение об этом опубликовано на сайте облдумы. Цупикова заменила в комиссии экс-депутата Евгения Макаренко, отказавшегося от мандата.
«Внести изменение в распоряжение „О комиссии Тюменской областной думы по противодействию коррупции, заменив слова ‚Макаренко Евгений Михайлович‘ словами ‚Цупикова Лариса Дмитриевна‘, — говорится в документе. Распоряжение подписано спикером облдумы Фуатом Сайфитдиновым.
Макаренко лишили мандата по его заявлению 8 июня. По информации URA.RU, экс-депутат вынужден был покинуть парламент из-за конфликта с властями ХМАО. В апреле он был лишен депутатской зарплаты.
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