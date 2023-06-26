Польша получит из США первые танки Аbrams

США передаст Польше первые 14 танков Abrams, которые прибудут на корабле 27 июня. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
«У меня есть очень хорошая новость. Завтра в порт Щецин-Свиноуйсьце прибудет корабль, на борту которого находятся танки Abrams, заказанные в Соединенных штатах», — отметил Блащак в в эфире Польского телевидения.
Блащак добавил, что в рамках первого транша в Польшу будет поставлена одна рота танков, то есть 14 штук. До конца текущего года в страну планируется привезти еще две роты танков, которые создадут батальон. В следующем году Польше пообещали отправить еще один такой батальон.
Ранее стало известно, что армия обороны Израиля может передать Украине и Польше списанные танки Merkava. Об этом рассказал польский военный эксперт.
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