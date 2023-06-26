26 июня 2023

Польша получит из США первые танки Аbrams

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
США передаст Польше танки Фото:
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США передаст Польше первые 14 танков Abrams, которые прибудут на корабле 27 июня. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак

«У меня есть очень хорошая новость. Завтра в порт Щецин-Свиноуйсьце прибудет корабль, на борту которого находятся танки Abrams, заказанные в Соединенных штатах», — отметил Блащак в в эфире Польского телевидения.

Блащак добавил, что в рамках первого транша в Польшу будет поставлена одна рота танков, то есть 14 штук. До конца текущего года в страну планируется привезти еще две роты танков, которые создадут батальон. В следующем году Польше пообещали отправить еще один такой батальон.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля может передать Украине и Польше списанные танки Merkava. Об этом рассказал польский военный эксперт.

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США передаст Польше первые 14 танков Abrams, которые прибудут на корабле 27 июня. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак «У меня есть очень хорошая новость. Завтра в порт Щецин-Свиноуйсьце прибудет корабль, на борту которого находятся танки Abrams, заказанные в Соединенных штатах», — отметил Блащак в в эфире Польского телевидения. Блащак добавил, что в рамках первого транша в Польшу будет поставлена одна рота танков, то есть 14 штук. До конца текущего года в страну планируется привезти еще две роты танков, которые создадут батальон. В следующем году Польше пообещали отправить еще один такой батальон. Ранее стало известно, что армия обороны Израиля может передать Украине и Польше списанные танки Merkava. Об этом рассказал польский военный эксперт.
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