18 июня 2023

Walla: Украина и Польша получат списанные израильские танки Merkava

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ могут получить израильские танки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия обороны Израиля может передать Украине и Польше списанные танки Merkava. Об этом рассказал польский военный эксперт.

«У Украины есть танки и БМП, но она готовится к продолжающемуся конфликту. Это попытка собрать силы на конец 2024 года», — заявил израильскому порталу Walla неназванный польский военный источник.

Ранее URA.RU сообщало о маловероятной отправке израильских танков Merkava для ВСУ. Израиль опасается геополитических последствий со стороны России из-за возможной передаче военной техники.

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Армия обороны Израиля может передать Украине и Польше списанные танки Merkava. Об этом рассказал польский военный эксперт. «У Украины есть танки и БМП, но она готовится к продолжающемуся конфликту. Это попытка собрать силы на конец 2024 года», — заявил израильскому порталу Walla неназванный польский военный источник. Ранее URA.RU сообщало о маловероятной отправке израильских танков Merkava для ВСУ. Израиль опасается геополитических последствий со стороны России из-за возможной передаче военной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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