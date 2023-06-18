Walla: Украина и Польша получат списанные израильские танки Merkava

ВСУ могут получить израильские танки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия обороны Израиля может передать Украине и Польше списанные танки Merkava. Об этом рассказал польский военный эксперт.
«У Украины есть танки и БМП, но она готовится к продолжающемуся конфликту. Это попытка собрать силы на конец 2024 года», — заявил израильскому порталу
Ранее URA.RU сообщало о маловероятной отправке израильских танков Merkava для ВСУ. Израиль опасается геополитических последствий со стороны России из-за возможной передаче военной техники.
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