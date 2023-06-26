Челябинский губернатор встретился с депутатом-орденоносцем. Фото

27 июня 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Текслер поздравил Голикова с получением второго ордена Мужества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с депутатом Госдумы Олегом Голиковым, дважды награжденным орденом Мужества. Об этом URA.RU сообщили 27 июня в пресс-службе правительства региона. «Текслер и Голиков обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей. Также он поздравил депутата с присвоением ордена Мужества за отличное выполнение боевых задач в зоне спецоперации», — уточнили в пресс-службе. На встрече они подняли вопросы помощи подшефным территориям и патриотического воспитания молодежи. Теслер отметил, что сегодня особенно важно сотрудничество общества, органов власти и бизнеса. «С момента последней нашей встречи перед регионом и страной возникли новые задачи как в рамках специальной военной операции, так и в плане стратегического развития. Это вопросы устойчивости экономики и социальной стабильности в период политического, военного и санкционного давления на нашу страну. В такое время нам нужна полная сплоченность, консолидация усилий общества, бизнеса и органов власти всех уровней», — заявил Текслер. Депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Голикову 26 июня вручили второй орден Мужества за участие в СВО. Награду он получил из рук первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с депутатом Госдумы Олегом Голиковым, дважды награжденным орденом Мужества. Об этом URA.RU сообщили 27 июня в пресс-службе правительства региона. «Текслер и Голиков обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей. Также он поздравил депутата с присвоением ордена Мужества за отличное выполнение боевых задач в зоне спецоперации», — уточнили в пресс-службе. На встрече они подняли вопросы помощи подшефным территориям и патриотического воспитания молодежи. Теслер отметил, что сегодня особенно важно сотрудничество общества, органов власти и бизнеса. «С момента последней нашей встречи перед регионом и страной возникли новые задачи как в рамках специальной военной операции, так и в плане стратегического развития. Это вопросы устойчивости экономики и социальной стабильности в период политического, военного и санкционного давления на нашу страну. В такое время нам нужна полная сплоченность, консолидация усилий общества, бизнеса и органов власти всех уровней», — заявил Текслер. Депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Голикову 26 июня вручили второй орден Мужества за участие в СВО. Награду он получил из рук первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.