26 июня 2023

Челябинский губернатор встретился с депутатом-орденоносцем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Текслер поздравил Голикова с получением второго ордена Мужества Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с депутатом Госдумы Олегом Голиковым, дважды награжденным орденом Мужества. Об этом URA.RU сообщили 27 июня в пресс-службе правительства региона.

«Текслер и Голиков обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей. Также он поздравил депутата с присвоением ордена Мужества за отличное выполнение боевых задач в зоне спецоперации», — уточнили в пресс-службе.

На встрече они подняли вопросы помощи подшефным территориям и патриотического воспитания молодежи. Теслер отметил, что сегодня особенно важно сотрудничество общества, органов власти и бизнеса.

«С момента последней нашей встречи перед регионом и страной возникли новые задачи как в рамках специальной военной операции, так и в плане стратегического развития. Это вопросы устойчивости экономики и социальной стабильности в период политического, военного и санкционного давления на нашу страну. В такое время нам нужна полная сплоченность, консолидация усилий общества, бизнеса и органов власти всех уровней», — заявил Текслер.

Депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Голикову 26 июня вручили второй орден Мужества за участие в СВО. Награду он получил из рук первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с депутатом Госдумы Олегом Голиковым, дважды награжденным орденом Мужества. Об этом URA.RU сообщили 27 июня в пресс-службе правительства региона. «Текслер и Голиков обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей. Также он поздравил депутата с присвоением ордена Мужества за отличное выполнение боевых задач в зоне спецоперации», — уточнили в пресс-службе. На встрече они подняли вопросы помощи подшефным территориям и патриотического воспитания молодежи. Теслер отметил, что сегодня особенно важно сотрудничество общества, органов власти и бизнеса. «С момента последней нашей встречи перед регионом и страной возникли новые задачи как в рамках специальной военной операции, так и в плане стратегического развития. Это вопросы устойчивости экономики и социальной стабильности в период политического, военного и санкционного давления на нашу страну. В такое время нам нужна полная сплоченность, консолидация усилий общества, бизнеса и органов власти всех уровней», — заявил Текслер. Депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Голикову 26 июня вручили второй орден Мужества за участие в СВО. Награду он получил из рук первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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