Из тюменской полиции начали увольняться сотрудники

27 июня 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте начались проблемы с кадрами Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте началась новая волна увольнений. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников ведомства. Ранее агентство писало о том, что из указанного отдела полиции начали массово увольняться сотрудники рядового состава. «В период с апреля по июнь из Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте уволились насколько сотрудников. Причины те же: сложные условия работы и ненормированный график. Сейчас, насколько мне известно, над увольнением подумывают еще несколько человек», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте негласно запретили увольняться с работы или менять место службы. Начальство объяснило это тем, что в ведомстве «некому работать». После того как информация об этом появилась в СМИ, запрет был снят.

В Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте началась новая волна увольнений. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников ведомства. Ранее агентство писало о том, что из указанного отдела полиции начали массово увольняться сотрудники рядового состава. «В период с апреля по июнь из Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте уволились насколько сотрудников. Причины те же: сложные условия работы и ненормированный график. Сейчас, насколько мне известно, над увольнением подумывают еще несколько человек», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте негласно запретили увольняться с работы или менять место службы. Начальство объяснило это тем, что в ведомстве «некому работать». После того как информация об этом появилась в СМИ, запрет был снят.