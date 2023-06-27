Из тюменской полиции начали увольняться сотрудники

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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, уаз, полиция, полицейский
В Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте начались проблемы с кадрами Фото:

В Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте началась новая волна увольнений. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников ведомства. Ранее агентство писало о том, что из указанного отдела полиции начали массово увольняться сотрудники рядового состава.

«В период с апреля по июнь из Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте уволились насколько сотрудников. Причины те же: сложные условия работы и ненормированный график. Сейчас, насколько мне известно, над увольнением подумывают еще несколько человек», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте негласно запретили увольняться с работы или менять место службы. Начальство объяснило это тем, что в ведомстве «некому работать». После того как информация об этом появилась в СМИ, запрет был снят.

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В Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте началась новая волна увольнений. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников ведомства. Ранее агентство писало о том, что из указанного отдела полиции начали массово увольняться сотрудники рядового состава. «В период с апреля по июнь из Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте уволились насколько сотрудников. Причины те же: сложные условия работы и ненормированный график. Сейчас, насколько мне известно, над увольнением подумывают еще несколько человек», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте негласно запретили увольняться с работы или менять место службы. Начальство объяснило это тем, что в ведомстве «некому работать». После того как информация об этом появилась в СМИ, запрет был снят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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