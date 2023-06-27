Элиты ЯНАО ждут Артюхова из тундры с новыми идеями

Решения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова станут неожиданными для его заместителей

Губернатор Дмитрий Артюхов провел несколько дней в стойбище оленеводов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал вернуться из тундры, куда он отправился на «цифровой детокс» в начале недели, с новыми идеями. Это, по словам источников URA.RU во властных структурах округа, очень тревожит куратора туризма и вопросов КМНС и политического зама главы региона Сергея Климентьева.

«Климентьев, который курирует департамент по делам КМНС и туризм в регионе, сейчас волнуется о том, что же за идеи шеф привезет из тундры. Учитывая, что Артюхов поехал вместе с путешественником Богданом Булычевым, велика вероятность, что идеи прежде всего будут связаны с туристической отраслью», — рассказывают инсайдеры.

По словам собеседников, косвенно в пользу этой версии говорит и то, что сейчас губернатор находится в районе предгорий Полярного Урала. Именно там будут расположены все комплексы туркластера, сделка по которому между концессионерами и правительством ЯНАО была отмечена недавно на Петербургском международном экономическом форуме.

Что касается вопросов КМНС, опыт прошлого года показал, что Артюхов берет на карандаш все замечания тундровиков. Так, некоторые вопросы, которые он обсуждал с коренными ямальцами год назад, уже решены — начали менять старые корали для оленей и установили компенсацию за съем жилья студентам их числа КМНС, трудоустроенным в городах и поселках.

Редакция попросила представителей правительства ЯНАО подтвердить или опровергнуть данную информацию. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Артюхов решил на несколько дней выехать в тундру и пожить в семье кочевников. Итогом поездки станут новые идеи и решения, а также рассказ Булычева, о том, как живут ямальские кочевники и как отдыхает глава региона.