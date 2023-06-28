Березники лишились денег на строительство речного причала

29 июня 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Деньги на новый причал получит Соликамск (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В правительстве Пермского края рассмотрели заявки Березников и Соликамска на субсидии для строительства в городах причалов для маломерных и круизных судов. Комиссия отклонила запрос от Березников, а Соликамск получит из регионального бюджета более 32 млн рублей. «Отклонить заявку муниципального образования „Город Березники“ по причине несоответствия заявки и пакета документов условиям. Соглашение о предоставление субсидии на создание причальной инфраструктуры для маломерных и круизных пассажирских судов в 2023 году будет заключено с Соликамским городским округом, сумма субсидии составит 32 000 960, 55 рубля», — говорится в материалах на сайте минтуризма Пермского края. Проект по строительству причальной инфраструктуры пермские власти анонсировали еще в 2021 году. Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрий Беланович говорил тогда, что 7,2 млрд рублей пойдут на создание в регионе 21 пассажирского причала и строительство 10 пассажирских судов для развития водного туризма.

В правительстве Пермского края рассмотрели заявки Березников и Соликамска на субсидии для строительства в городах причалов для маломерных и круизных судов. Комиссия отклонила запрос от Березников, а Соликамск получит из регионального бюджета более 32 млн рублей. «Отклонить заявку муниципального образования „Город Березники“ по причине несоответствия заявки и пакета документов условиям. Соглашение о предоставление субсидии на создание причальной инфраструктуры для маломерных и круизных пассажирских судов в 2023 году будет заключено с Соликамским городским округом, сумма субсидии составит 32 000 960, 55 рубля», — говорится в материалах на сайте минтуризма Пермского края. Проект по строительству причальной инфраструктуры пермские власти анонсировали еще в 2021 году. Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрий Беланович говорил тогда, что 7,2 млрд рублей пойдут на создание в регионе 21 пассажирского причала и строительство 10 пассажирских судов для развития водного туризма.