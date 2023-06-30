Экс-премьер Украины Азаров: Запад ищет замену Зеленскому

30 июня 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Правление Владимира Зеленского перестало устраивать Запад, заявил Николай Азаров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский уже не устраивает Запад на посту президента Украины, и ему ищут замену. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «На Западе сейчас ищут кандидатуру, которая заменит Зеленского», — написал Азаров в социальных сетях. Он добавил, что западная пресса открыто заявляет о провале контрнаступления Киева, которое стало самоубийственным и привело к разочарованию Запада. Азаров утверждает, что США уже явно не удовлетворены Зеленским и сейчас ищут кандидатуру, не выступавшую с резкими антироссийскими заявлениями. Согласно его словам, мэр Киева Виталий Кличко вызывает наибольшее доверие со стороны США и уже находится в списке потенциальных замен Зеленского, вместе с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Азаров также утверждает, что в рассмотрении на должность президента участвует и супруга президента Елена Зеленская. Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский высказал мнение о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому готовят замену из-за усталости граждан и отсутствия результатов в ходе украинского контрнаступления. Он поделился этой точкой зрения в беседе с URA.RU.

Президент Украины Владимир Зеленский уже не устраивает Запад на посту президента Украины, и ему ищут замену. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «На Западе сейчас ищут кандидатуру, которая заменит Зеленского», — написал Азаров в социальных сетях. Он добавил, что западная пресса открыто заявляет о провале контрнаступления Киева, которое стало самоубийственным и привело к разочарованию Запада. Азаров утверждает, что США уже явно не удовлетворены Зеленским и сейчас ищут кандидатуру, не выступавшую с резкими антироссийскими заявлениями. Согласно его словам, мэр Киева Виталий Кличко вызывает наибольшее доверие со стороны США и уже находится в списке потенциальных замен Зеленского, вместе с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Азаров также утверждает, что в рассмотрении на должность президента участвует и супруга президента Елена Зеленская. Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский высказал мнение о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому готовят замену из-за усталости граждан и отсутствия результатов в ходе украинского контрнаступления. Он поделился этой точкой зрения в беседе с URA.RU.