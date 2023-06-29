29 июня 2023

Власти района ХМАО сдают в аренду аэропорт за три тысячи рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация самолёта "Airbus A320neo". Екатеринбург, авиация, стойка шасси
Здание аэропорта расположено в Кондинском районе ХМАО Фото:

Администрация Кондинского района ХМАО сдает в аренду аэропорт в деревне Шугур за три тысячи рублей в месяц. Представитель электронной торговой площадки сообщил, что с победителем аукциона заключат договор на 11 месяцев.

«Здание аэропорта в деревне Шугур одноэтажное, площадью 40 квадратных метров. Стартовая сумма ежемесячного платежа за объект — 3 168 рублей, срок действия договора — 11 месяцев», — пояснил продавец.

Победитель торгов должен будет также заплатить 158 рублей за заключение договора. Организаторы принимают заявки до 17 июля, а через два дня объявят результаты аукциона.

Ранее URA.RU писало, что департамент промышленности ХМАО выставил на торги пять озер. Победители аукциона смогут в течение 15 лет заниматься промышленным рыболовством на водоемах.

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Администрация Кондинского района ХМАО сдает в аренду аэропорт в деревне Шугур за три тысячи рублей в месяц. Представитель электронной торговой площадки сообщил, что с победителем аукциона заключат договор на 11 месяцев. «Здание аэропорта в деревне Шугур одноэтажное, площадью 40 квадратных метров. Стартовая сумма ежемесячного платежа за объект — 3 168 рублей, срок действия договора — 11 месяцев», — пояснил продавец. Победитель торгов должен будет также заплатить 158 рублей за заключение договора. Организаторы принимают заявки до 17 июля, а через два дня объявят результаты аукциона. Ранее URA.RU писало, что департамент промышленности ХМАО выставил на торги пять озер. Победители аукциона смогут в течение 15 лет заниматься промышленным рыболовством на водоемах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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