Власти района ХМАО сдают в аренду аэропорт за три тысячи рублей в месяц

Администрация Кондинского района ХМАО сдает в аренду аэропорт в деревне Шугур за три тысячи рублей в месяц. Представитель электронной торговой площадки сообщил, что с победителем аукциона заключат договор на 11 месяцев.
«Здание аэропорта в деревне Шугур одноэтажное, площадью 40 квадратных метров. Стартовая сумма ежемесячного платежа за объект — 3 168 рублей, срок действия договора — 11 месяцев», — пояснил продавец.
Победитель торгов должен будет также заплатить 158 рублей за заключение договора. Организаторы принимают заявки до 17 июля, а через два дня объявят результаты аукциона.
Ранее URA.RU писало, что департамент промышленности ХМАО выставил на торги пять озер. Победители аукциона смогут в течение 15 лет заниматься промышленным рыболовством на водоемах.
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