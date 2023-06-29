Жители ЯНАО придумали, как сделать бизнес на рыбалке

Жители ЯНАО делают бизнес, организовывая рыбалку за деньги

30 июня 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Жителям ЯНАО предлагают порыбачить за 20 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители ЯНАО придумали, как зарабатывать на ловле рыбы. Ямальцы предлагают за деньги организовать рыбалку в разных городах региона. Предложения с таким досугом размещены на сайте «Авито». «Рыбалка на трофейного хариуса, тайменя, щуки, окуня и других разновидностей рыб на Полярном Урале, на озере Варчато, Пятиречье. Это лучший отдых на Ямале, лучше вы не найдете. От 10 тысяч рублей за услугу», — говорится в объявлении. Такой досуг организовывают в Салехарде. Продавец из Нового Уренгоя предлагает устроить рыбалку минимум за 20 тысяч рублей. Для этого он предоставляет новый вездеход и рыбное место. Самое дешевое предложение оказалось в Пуровском районе. Там можно порыбачить всего от 1500 рублей. Подобные предложения есть в Лабытнанги и поселке Тазовском. Но там для рыбалки готовы за деньги предоставить только транспорт. Ранее сообщалось, что на Ямале грибники зарабатывают на продаже урожайных мест. Ямальцы готовы продавать местоположение полян, где больше всего грибов.

Жители ЯНАО придумали, как зарабатывать на ловле рыбы. Ямальцы предлагают за деньги организовать рыбалку в разных городах региона. Предложения с таким досугом размещены на сайте «Авито». «Рыбалка на трофейного хариуса, тайменя, щуки, окуня и других разновидностей рыб на Полярном Урале, на озере Варчато, Пятиречье. Это лучший отдых на Ямале, лучше вы не найдете. От 10 тысяч рублей за услугу», — говорится в объявлении. Такой досуг организовывают в Салехарде. Продавец из Нового Уренгоя предлагает устроить рыбалку минимум за 20 тысяч рублей. Для этого он предоставляет новый вездеход и рыбное место. Самое дешевое предложение оказалось в Пуровском районе. Там можно порыбачить всего от 1500 рублей. Подобные предложения есть в Лабытнанги и поселке Тазовском. Но там для рыбалки готовы за деньги предоставить только транспорт. Ранее сообщалось, что на Ямале грибники зарабатывают на продаже урожайных мест. Ямальцы готовы продавать местоположение полян, где больше всего грибов.