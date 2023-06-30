Площадь пожара составила 150 квадратных метров
В частном секторе Каменска-Уральского (Свердловская область) произошел пожар площадью 150 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В 11:19 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на площади 150 квадратных метров. Спустя час прибывшим на место огнеборцам удалось ликвидировать возгорание», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел утром 1 июля на улице Токарева. В тушении пожара принимали участие 13 спасателей и четыре пожарные машины. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ».
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