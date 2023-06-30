30 июня 2023

Спасатели потушили крупный пожар в частном секторе Каменска-Уральского. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, дым, ворота, пожарный рукав, частный сектор, локализация пожара, пожарные в касках, сворачивание
Площадь пожара составила 150 квадратных метров Фото:

В частном секторе Каменска-Уральского (Свердловская область) произошел пожар площадью 150 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 11:19 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на площади 150 квадратных метров. Спустя час прибывшим на место огнеборцам удалось ликвидировать возгорание», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел утром 1 июля на улице Токарева. В тушении пожара принимали участие 13 спасателей и четыре пожарные машины. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ».

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В частном секторе Каменска-Уральского (Свердловская область) произошел пожар площадью 150 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 11:19 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на площади 150 квадратных метров. Спустя час прибывшим на место огнеборцам удалось ликвидировать возгорание», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел утром 1 июля на улице Токарева. В тушении пожара принимали участие 13 спасателей и четыре пожарные машины. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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