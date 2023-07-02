Хостел находится в Ленинском районе Фото: Московец Илья © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска выставили на продажу за 96 миллионов рублей хостел на 550 мест. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

«В Ленинском районе Челябинска по Копейскому шоссе 9П/1 за 96 миллионов рублей продается хостел на 550 мест. Представляет собой отдельно стоящее здание в четыре этажа общей площадью 4 430 кв. м.», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Ремонт хостела был закончен в мае. В каждой комнате имеется телевизор, холодильник, чайник, а также новые матрасы и постельное белье. На первом этаже есть арендатор — столовая, к тому же, заключены договоры с крупными заводами города на размещение командированных. Хостел продается в связи с переездом в другой регион, добавляет продавец.

Ранее в Металлургическом районе Челябинска выставили на продажу здание ресторана Grand Ural. Помещение площадью 769,6 кв. м. можно приобрести за 29,5 миллионов рублей.

Ремонт в хостеле был сделан в мае Скрин с сайта объявлений «Авито»

Хостел в Ленинском районе Челябинска продают за 96 млн рублей Скрин с сайта объявлений «Авито»