02 июля 2023
01 июля 2023

В Челябинске выставили на продажу хостел за 96 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Екатеринбург, кровати, временное жилье, хостел, мини гостиница
Хостел находится в Ленинском районе Фото:

В Ленинском районе Челябинска выставили на продажу за 96 миллионов рублей хостел на 550 мест. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

«В Ленинском районе Челябинска по Копейскому шоссе 9П/1 за 96 миллионов рублей продается хостел на 550 мест. Представляет собой отдельно стоящее здание в четыре этажа общей площадью 4 430 кв. м.», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Ремонт хостела был закончен в мае. В каждой комнате имеется телевизор, холодильник, чайник, а также новые матрасы и постельное белье. На первом этаже есть арендатор — столовая, к тому же, заключены договоры с крупными заводами города на размещение командированных. Хостел продается в связи с переездом в другой регион, добавляет продавец.

Ранее в Металлургическом районе Челябинска выставили на продажу здание ресторана Grand Ural. Помещение площадью 769,6 кв. м. можно приобрести за 29,5 миллионов рублей.

Ремонт в хостеле был сделан в мае
Ремонт в хостеле был сделан в мае

Хостел в Ленинском районе Челябинска продают за 96 млн рублей
Хостел в Ленинском районе Челябинска продают за 96 млн рублей

Хостел продается в связи с переездом
Хостел продается в связи с переездом

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В Ленинском районе Челябинска выставили на продажу за 96 миллионов рублей хостел на 550 мест. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений. «В Ленинском районе Челябинска по Копейскому шоссе 9П/1 за 96 миллионов рублей продается хостел на 550 мест. Представляет собой отдельно стоящее здание в четыре этажа общей площадью 4 430 кв. м.», — указано в объявлении на сайте «Авито». Ремонт хостела был закончен в мае. В каждой комнате имеется телевизор, холодильник, чайник, а также новые матрасы и постельное белье. На первом этаже есть арендатор — столовая, к тому же, заключены договоры с крупными заводами города на размещение командированных. Хостел продается в связи с переездом в другой регион, добавляет продавец. Ранее в Металлургическом районе Челябинска выставили на продажу здание ресторана Grand Ural. Помещение площадью 769,6 кв. м. можно приобрести за 29,5 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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