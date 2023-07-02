02 июля 2023

Титановый гигант привлекает иногородних студентов общежитием за 120 млн. Фото

В Верхней Салде для иногородних студентов построили общежитие за 120 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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Студенческий кампус ВСМПО-АВИСМА и кластер Перспектива. Верхняя Салда, кухонная техника, комната в общежитии, студенческий кампус всмпо ависма
В Верхней Салде открыли общежитие на 86 мест для иногородних студентов Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) открыли студенческий кампус для иногородних студентов, которые в будущем станут сотрудниками местного предприятия по производству титана «ВСМПО-Ависма». На каждом этаже есть коворкинг, прачечная и кухня с холодильником, микроволновкой, тостером, электрическими варочными панелями, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На общежитие корпорация потратила 120 млн рублей.

«Расширение жилого фонда для студентов принято с учетом потребности корпорации в персонале и ресурсных возможностей учебных заведений Верхнесалдинского района. Студенты, которые приедут учиться в Верхнюю Салду, получат востребованную на „ВСМПО-Ависма“ профессию. В свою очередь корпорация предлагает стабильную работу, хорошие финансовые условия и солидный социальный пакет», — отметила на открытии директор по управлению персоналом корпорации Ольга Фуртатова.

В новом общежитие будут жить иногородние студенты Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа (ВСАМК) и кафедры филиала УрФУ «Металлургия титана», которых готовят для работы на «ВСМПО-Ависма». Всего в кампусе — 86 мест. Есть комнаты на два и на четыре человека. В каждой — современный дизайн, двухярусные кровати, ванные комнаты. На каждом этаже есть коворкинг, прачечная и кухня с холодильником, микроволновкой, тостером, электрическими варочными панелями. В строительство общежития титановая корпорация вложила 120 млн рублей.

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В Верхней Салде (Свердловская область) открыли студенческий кампус для иногородних студентов, которые в будущем станут сотрудниками местного предприятия по производству титана «ВСМПО-Ависма». На каждом этаже есть коворкинг, прачечная и кухня с холодильником, микроволновкой, тостером, электрическими варочными панелями, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На общежитие корпорация потратила 120 млн рублей. «Расширение жилого фонда для студентов принято с учетом потребности корпорации в персонале и ресурсных возможностей учебных заведений Верхнесалдинского района. Студенты, которые приедут учиться в Верхнюю Салду, получат востребованную на „ВСМПО-Ависма“ профессию. В свою очередь корпорация предлагает стабильную работу, хорошие финансовые условия и солидный социальный пакет», — отметила на открытии директор по управлению персоналом корпорации Ольга Фуртатова. В новом общежитие будут жить иногородние студенты Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа (ВСАМК) и кафедры филиала УрФУ «Металлургия титана», которых готовят для работы на «ВСМПО-Ависма». Всего в кампусе — 86 мест. Есть комнаты на два и на четыре человека. В каждой — современный дизайн, двухярусные кровати, ванные комнаты. На каждом этаже есть коворкинг, прачечная и кухня с холодильником, микроволновкой, тостером, электрическими варочными панелями. В строительство общежития титановая корпорация вложила 120 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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