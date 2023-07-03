Гендиректор «ВКонтакте» покидает компанию

Марина Краснова и Александр Тоболь покинули «ВКонтакте»
Генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова решила покинуть компанию. Вместе с ней из компании решил уйти вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Краснова и Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что соцсеть «ВКонтакте» будет управляться новым коллегиальным органом.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.