Гендиректор «ВКонтакте» покидает компанию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальная сеть "В контакте", клипарт. Москва, ноутбук, вконтакте, социальная сеть, вк, компьютер
Марина Краснова и Александр Тоболь покинули «ВКонтакте» Фото:

Генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова решила покинуть компанию. Вместе с ней из компании решил уйти вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Краснова и Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что соцсеть «ВКонтакте» будет управляться новым коллегиальным органом.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова решила покинуть компанию. Вместе с ней из компании решил уйти вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Краснова и Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что соцсеть «ВКонтакте» будет управляться новым коллегиальным органом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...