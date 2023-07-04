«Личный враг Орлова» стал куратором антимэрской коалиции Екатеринбурга

04 июля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Миллиардер показал: Александра Караваева (в центре) зря списали со счетов в 2021-м Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После отправки в колонию политтехнолога Максима Минеева, который помогал миллиардеру Виталию Кочеткову и его кандидатам во время праймериз «Единой России», антимэрский пул на выборах в гордуму Екатеринбурга координирует депутат Александр Караваев. Об этом URA.RU рассказали два участника кампании. По их словам, Караваев распоряжается бюджетом, который Кочетков выделил на политическую борьбу. «Согласовывает [кандидатам] сметы», — описал коллега Караваева. Другой собеседник уточнил, что Караваев также, скорее всего, будет «в целом контролировать ход кампаний в [интересных Кочеткову одномандатных] округах». Когда Минеев был на свободе, он не вмешивался в работу близкого к Кочеткову спикера думы Игоря Володина — такая была договоренность. И Володин на праймериз ЕР самостоятельно занимался кампанией своей (в округе №18) и ориентированных лично на него кандидатов в Орджоникидзевском районе — Светланы Даниленко (№16) и Владимира Стругова (№20). С Караваевым у Володина дружбы тоже нет. «Так что в этом плане без изменений: Караваев не лезет в Орджоникидзевский район», — добавил третий источник. Комментируя все это, Караваев заявил URA.RU, что сконцентрирован лишь на своей кампании. Он планирует выдвигаться в округе №14, где от «Единой России» идет промэрский депутат Павел Пустозеров. Изначально предполагалось, что Караваев — эсер со стажем — не только будет представлять «Справедливую Россию» в округе, но и возглавит общегородской список партии. Статья по теме У соперников мэра Екатеринбурга будет новый куратор Однако сделка Кочеткова с лидером свердловского отделения СР, депутатом Госдумы Андреем Кузнецовым сорвалась, партия решила сотрудничать с мэрией. В разгар переговоров, убеждая Кузнецова не выдвигать «кочетковских» кандидатов и, в частности, Караваева, чиновники якобы говорили, что Караваев — «личный враг [мэра Алексея] Орлова». По какой причине — неизвестно. Новый статус Караваева интересен еще и тем, что в начале 2021 года между ним и Кочетковым, по распространенной версии, произошел разлад — на финансовой почве. И якобы именно вследствие этого Караваев был переведен с поста замгендиректора подконтрольного Кочеткову «Водоканала» на пост советника гендиректора. И тогда же ходили слухи, что Кочетков якобы запустил аудит, как Караваев распоряжался его деньгами на выборах прошлых лет. При этом сам Караваев уверяет, что никакого конфликта не было. Выборы в думу намечены на 9—10 сентября. По их итогам Орлов хочет серьезно сократить фракцию Кочеткова, это и спровоцировало межэлитный конфликт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После отправки в колонию политтехнолога Максима Минеева, который помогал миллиардеру Виталию Кочеткову и его кандидатам во время праймериз «Единой России», антимэрский пул на выборах в гордуму Екатеринбурга координирует депутат Александр Караваев. Об этом URA.RU рассказали два участника кампании. По их словам, Караваев распоряжается бюджетом, который Кочетков выделил на политическую борьбу. «Согласовывает [кандидатам] сметы», — описал коллега Караваева. Другой собеседник уточнил, что Караваев также, скорее всего, будет «в целом контролировать ход кампаний в [интересных Кочеткову одномандатных] округах». Когда Минеев был на свободе, он не вмешивался в работу близкого к Кочеткову спикера думы Игоря Володина — такая была договоренность. И Володин на праймериз ЕР самостоятельно занимался кампанией своей (в округе №18) и ориентированных лично на него кандидатов в Орджоникидзевском районе — Светланы Даниленко (№16) и Владимира Стругова (№20). С Караваевым у Володина дружбы тоже нет. «Так что в этом плане без изменений: Караваев не лезет в Орджоникидзевский район», — добавил третий источник. Комментируя все это, Караваев заявил URA.RU, что сконцентрирован лишь на своей кампании. Он планирует выдвигаться в округе №14, где от «Единой России» идет промэрский депутат Павел Пустозеров. Изначально предполагалось, что Караваев — эсер со стажем — не только будет представлять «Справедливую Россию» в округе, но и возглавит общегородской список партии. Однако сделка Кочеткова с лидером свердловского отделения СР, депутатом Госдумы Андреем Кузнецовым сорвалась, партия решила сотрудничать с мэрией. В разгар переговоров, убеждая Кузнецова не выдвигать «кочетковских» кандидатов и, в частности, Караваева, чиновники якобы говорили, что Караваев — «личный враг [мэра Алексея] Орлова». По какой причине — неизвестно. Новый статус Караваева интересен еще и тем, что в начале 2021 года между ним и Кочетковым, по распространенной версии, произошел разлад — на финансовой почве. И якобы именно вследствие этого Караваев был переведен с поста замгендиректора подконтрольного Кочеткову «Водоканала» на пост советника гендиректора. И тогда же ходили слухи, что Кочетков якобы запустил аудит, как Караваев распоряжался его деньгами на выборах прошлых лет. При этом сам Караваев уверяет, что никакого конфликта не было. Выборы в думу намечены на 9—10 сентября. По их итогам Орлов хочет серьезно сократить фракцию Кочеткова, это и спровоцировало межэлитный конфликт.