Ассамблея народов России прокомментировала осквернение Корана в Ульяновске

05 июля 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

Ассамблея народов России призвала здраво реагировать на провокацию, связанную с Кораном Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ассамблея народов России отреагировала на случай сожжения Корана в Ульяновске. По предварительной версии, провокатором оказался гражданин из Египта Саид абу Мустафа, который осквернил священную книгу 1 июля. Генеральный директор Ассамблеи Александр Даркович обратился к россиянам и попросил их не поддаваться провокациям и не разжигать межнациональную рознь. «Хочу обратить внимание на все более изощренный характер провокационных действий тех сил, целью которых является посеять недоверие и рознь среди россиян. <…> [В интернете] при освещении этого преступного эпизода авторами сознательно концентрировалось внимание на том, что кощунник — христианин. <…> Очевидно, что такая позиция также несет деструктивный контекст», — подчеркнул Александр Даркович. Его обращение опубликовано в telegram-канале «Ассамблея народов России». В своем обращении Деркович также сослался на слова президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, Россия демонстрирует приверженность к духовно-нравственным ценностям, одной из которых является уважение к религиозным взглядам своих граждан. Также представитель Ассамблеи обратился к представителям СМИ и другим медийным представителям и попросил их в своих материалах на данную тематике не делать поспешных выводов и давать оценку произошедшему. Ранее полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам 28 июня. На данный факт отреагировал Владимир Путин, подчеркнув, что в России такое действие является преступлением. Госдума также осудила полицию Стокгольма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ассамблея народов России отреагировала на случай сожжения Корана в Ульяновске. По предварительной версии, провокатором оказался гражданин из Египта Саид абу Мустафа, который осквернил священную книгу 1 июля. Генеральный директор Ассамблеи Александр Даркович обратился к россиянам и попросил их не поддаваться провокациям и не разжигать межнациональную рознь. «Хочу обратить внимание на все более изощренный характер провокационных действий тех сил, целью которых является посеять недоверие и рознь среди россиян. <…> [В интернете] при освещении этого преступного эпизода авторами сознательно концентрировалось внимание на том, что кощунник — христианин. <…> Очевидно, что такая позиция также несет деструктивный контекст», — подчеркнул Александр Даркович. Его обращение опубликовано в telegram-канале «Ассамблея народов России». В своем обращении Деркович также сослался на слова президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, Россия демонстрирует приверженность к духовно-нравственным ценностям, одной из которых является уважение к религиозным взглядам своих граждан. Также представитель Ассамблеи обратился к представителям СМИ и другим медийным представителям и попросил их в своих материалах на данную тематике не делать поспешных выводов и давать оценку произошедшему. Ранее полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам 28 июня. На данный факт отреагировал Владимир Путин, подчеркнув, что в России такое действие является преступлением. Госдума также осудила полицию Стокгольма.