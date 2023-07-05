Ассамблея народов России прокомментировала осквернение Корана в Ульяновске

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Тегеран. Иран, мечеть, ислам, коран, мусульмане, иранская мечеть, шииты
Ассамблея народов России призвала здраво реагировать на провокацию, связанную с Кораном Фото:

Ассамблея народов России отреагировала на случай сожжения Корана в Ульяновске. По предварительной версии, провокатором оказался гражданин из Египта Саид абу Мустафа, который осквернил священную книгу 1 июля. Генеральный директор Ассамблеи Александр Даркович обратился к россиянам и попросил их не поддаваться провокациям и не разжигать межнациональную рознь.

«Хочу обратить внимание на все более изощренный характер провокационных действий тех сил, целью которых является посеять недоверие и рознь среди россиян. <…> [В интернете] при освещении этого преступного эпизода авторами сознательно концентрировалось внимание на том, что кощунник — христианин. <…> Очевидно, что такая позиция также несет деструктивный контекст», — подчеркнул Александр Даркович. Его обращение опубликовано в telegram-канале «Ассамблея народов России».

В своем обращении Деркович также сослался на слова президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, Россия демонстрирует приверженность к духовно-нравственным ценностям, одной из которых является уважение к религиозным взглядам своих граждан. Также представитель Ассамблеи обратился к представителям СМИ и другим медийным представителям и попросил их в своих материалах на данную тематике не делать поспешных выводов и давать оценку произошедшему.

Ранее полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам 28 июня. На данный факт отреагировал Владимир Путин, подчеркнув, что в России такое действие является преступлением. Госдума также осудила полицию Стокгольма.

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Ассамблея народов России отреагировала на случай сожжения Корана в Ульяновске. По предварительной версии, провокатором оказался гражданин из Египта Саид абу Мустафа, который осквернил священную книгу 1 июля. Генеральный директор Ассамблеи Александр Даркович обратился к россиянам и попросил их не поддаваться провокациям и не разжигать межнациональную рознь. «Хочу обратить внимание на все более изощренный характер провокационных действий тех сил, целью которых является посеять недоверие и рознь среди россиян. <…> [В интернете] при освещении этого преступного эпизода авторами сознательно концентрировалось внимание на том, что кощунник — христианин. <…> Очевидно, что такая позиция также несет деструктивный контекст», — подчеркнул Александр Даркович. Его обращение опубликовано в telegram-канале «Ассамблея народов России». В своем обращении Деркович также сослался на слова президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, Россия демонстрирует приверженность к духовно-нравственным ценностям, одной из которых является уважение к религиозным взглядам своих граждан. Также представитель Ассамблеи обратился к представителям СМИ и другим медийным представителям и попросил их в своих материалах на данную тематике не делать поспешных выводов и давать оценку произошедшему. Ранее полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам 28 июня. На данный факт отреагировал Владимир Путин, подчеркнув, что в России такое действие является преступлением. Госдума также осудила полицию Стокгольма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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