РИАН: российские войска ударили по важной цели во Львове

Удар поразил 800 военных, сообщает источник РИАН
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ нанесли удар по казармам военной академии во Львове. Об этом сообщает источник в Минобороны РФ. Уточняется, что в казарме находилось более 800 украинских военных и намников.
«Ударом (российских военных — прим. URA.RU) по академии во Львове поражены казармы, где размещались около 800 украинских военных и наемников», — сообщил источник. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что целью удара была западная техника и «боевики».
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации касательно удара. Ответ ожидается.
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