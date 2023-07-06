РИАН: российские войска ударили по важной цели во Львове

РИАН: ВС РФ ударили по ВСУ и наемникам в военной академии Львова
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Удар поразил 800 военных, сообщает источник РИАН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по казармам военной академии во Львове. Об этом сообщает источник в Минобороны РФ. Уточняется, что в казарме находилось более 800 украинских военных и намников.

«Ударом (российских военных — прим. URA.RU) по академии во Львове поражены казармы, где размещались около 800 украинских военных и наемников», — сообщил источник. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что целью удара была западная техника и «боевики».

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации касательно удара. Ответ ожидается.

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ВС РФ нанесли удар по казармам военной академии во Львове. Об этом сообщает источник в Минобороны РФ. Уточняется, что в казарме находилось более 800 украинских военных и намников. «Ударом (российских военных — прим. URA.RU) по академии во Львове поражены казармы, где размещались около 800 украинских военных и наемников», — сообщил источник. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что целью удара была западная техника и «боевики». URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации касательно удара. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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