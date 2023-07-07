Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту драки мигрантов в Екатеринбурге

Глава СК РФ Бастрыкин требует возбудить уголовное дело об избиении водителя мигрантами в Екатеринбурге

08 июля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту происшествия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту драки с участием мигрантов на одной из проезжих частей Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов из Средней Азии на водителя в Екатеринбурге. Представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало о конфликте между участниками движения, который произошел на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова в Екатеринбурге. По свидетельству очевидцев в драке приняли участие иностранные граждане.

Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту драки с участием мигрантов на одной из проезжих частей Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов из Средней Азии на водителя в Екатеринбурге. Представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало о конфликте между участниками движения, который произошел на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова в Екатеринбурге. По свидетельству очевидцев в драке приняли участие иностранные граждане.