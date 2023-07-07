Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту драки мигрантов в Екатеринбурге

Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту драки с участием мигрантов на одной из проезжих частей Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов из Средней Азии на водителя в Екатеринбурге. Представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о конфликте между участниками движения, который произошел на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова в Екатеринбурге. По свидетельству очевидцев в драке приняли участие иностранные граждане.
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