07 июля 2023

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту драки мигрантов в Екатеринбурге

Глава СК РФ Бастрыкин требует возбудить уголовное дело об избиении водителя мигрантами в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту происшествия Фото:

Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту драки с участием мигрантов на одной из проезжих частей Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов из Средней Азии на водителя в Екатеринбурге. Представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о конфликте между участниками движения, который произошел на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова в Екатеринбурге. По свидетельству очевидцев в драке приняли участие иностранные граждане.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту драки с участием мигрантов на одной из проезжих частей Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов из Средней Азии на водителя в Екатеринбурге. Представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало о конфликте между участниками движения, который произошел на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова в Екатеринбурге. По свидетельству очевидцев в драке приняли участие иностранные граждане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...