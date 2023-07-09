Челябинский замкомандира полка «Апостол» показал полевой госпиталь. Видео

10 июля 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

В госпитале оказывают неотложную медпомощь бойцам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин показал медикам, как выглядит пункт оказания неотложной медицинской помощи в полевых условиях. Он снял на видео госпиталь и операционную. «По просьбам медиков показываю, как у нас выглядит госпиталь. Здесь у нас процедурный кабинет, где мы проводим манипуляции. Капельницы нам удобны вот такие с приспособлением для подвеса», — пояснил Гагарин. В госпитале в момент записи видео находился один боец с переломом ребер. По словам «Ангела», у него зафиксирована мино-взрывная травма. В ногах бойца мирно дремала кошка. Гагарин также продемонстрировал операционную с комплектом медикаментов и двумя столами, которые сделаны на заказ для проведения операций в полевых условиях. «Перед тем, как отправить раненых в госпиталь, здесь производим все неотложные мероприятия, пока не придет санавиация. Как только помощь оказана, бойцов выносят на носилках ожидать отправку», — добавил Гагарин. Челябинский предприниматель Юрий Гагарин находится на передовой с марта 2022 года. За спасение 376 детей Донбасса был представлен к Ордену Мужества.

Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин показал медикам, как выглядит пункт оказания неотложной медицинской помощи в полевых условиях. Он снял на видео госпиталь и операционную. «По просьбам медиков показываю, как у нас выглядит госпиталь. Здесь у нас процедурный кабинет, где мы проводим манипуляции. Капельницы нам удобны вот такие с приспособлением для подвеса», — пояснил Гагарин. В госпитале в момент записи видео находился один боец с переломом ребер. По словам «Ангела», у него зафиксирована мино-взрывная травма. В ногах бойца мирно дремала кошка. Гагарин также продемонстрировал операционную с комплектом медикаментов и двумя столами, которые сделаны на заказ для проведения операций в полевых условиях. «Перед тем, как отправить раненых в госпиталь, здесь производим все неотложные мероприятия, пока не придет санавиация. Как только помощь оказана, бойцов выносят на носилках ожидать отправку», — добавил Гагарин. Челябинский предприниматель Юрий Гагарин находится на передовой с марта 2022 года. За спасение 376 детей Донбасса был представлен к Ордену Мужества.