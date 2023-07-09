09 июля 2023
08 июля 2023

Челябинский замкомандира полка «Апостол» показал полевой госпиталь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа госпиталя, организованном в кардиоцентре Мариуполя. Украина, госпиталь, раненый, донбасс, палата, больница
В госпитале оказывают неотложную медпомощь бойцам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин показал медикам, как выглядит пункт оказания неотложной медицинской помощи в полевых условиях. Он снял на видео госпиталь и операционную.

«По просьбам медиков показываю, как у нас выглядит госпиталь. Здесь у нас процедурный кабинет, где мы проводим манипуляции. Капельницы нам удобны вот такие с приспособлением для подвеса», — пояснил Гагарин.

В госпитале в момент записи видео находился один боец с переломом ребер. По словам «Ангела», у него зафиксирована мино-взрывная травма. В ногах бойца мирно дремала кошка. Гагарин также продемонстрировал операционную с комплектом медикаментов и двумя столами, которые сделаны на заказ для проведения операций в полевых условиях.

«Перед тем, как отправить раненых в госпиталь, здесь производим все неотложные мероприятия, пока не придет санавиация. Как только помощь оказана, бойцов выносят на носилках ожидать отправку», — добавил Гагарин.

Челябинский предприниматель Юрий Гагарин находится на передовой с марта 2022 года. За спасение 376 детей Донбасса был представлен к Ордену Мужества.

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Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин показал медикам, как выглядит пункт оказания неотложной медицинской помощи в полевых условиях. Он снял на видео госпиталь и операционную. «По просьбам медиков показываю, как у нас выглядит госпиталь. Здесь у нас процедурный кабинет, где мы проводим манипуляции. Капельницы нам удобны вот такие с приспособлением для подвеса», — пояснил Гагарин. В госпитале в момент записи видео находился один боец с переломом ребер. По словам «Ангела», у него зафиксирована мино-взрывная травма. В ногах бойца мирно дремала кошка. Гагарин также продемонстрировал операционную с комплектом медикаментов и двумя столами, которые сделаны на заказ для проведения операций в полевых условиях. «Перед тем, как отправить раненых в госпиталь, здесь производим все неотложные мероприятия, пока не придет санавиация. Как только помощь оказана, бойцов выносят на носилках ожидать отправку», — добавил Гагарин. Челябинский предприниматель Юрий Гагарин находится на передовой с марта 2022 года. За спасение 376 детей Донбасса был представлен к Ордену Мужества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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