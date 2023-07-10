10 июля 2023

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по делу об избиении ребенка в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, прокурор, погон
В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего Фото:

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку по делу об избиении ребенка в детском саду воспитательницей проводом от зарядного устройства телефона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нанесении воспитательницей телесных повреждений воспитанникам дошкольного учреждения. В ходе надзорных мероприятий будет выяснены обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников детсада», — сказано в сообщении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU писало, что в детском саду на Уралмаше воспитательница ударила проводом от зарядного устройства телефона ребенка из подготовительной группы, чтобы успокоить его. У мальчика остался на руке след от удара.

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Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку по делу об избиении ребенка в детском саду воспитательницей проводом от зарядного устройства телефона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нанесении воспитательницей телесных повреждений воспитанникам дошкольного учреждения. В ходе надзорных мероприятий будет выяснены обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников детсада», — сказано в сообщении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало, что в детском саду на Уралмаше воспитательница ударила проводом от зарядного устройства телефона ребенка из подготовительной группы, чтобы успокоить его. У мальчика остался на руке след от удара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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