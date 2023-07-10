В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по делу об избиении ребенка в детском саду

11 июля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку по делу об избиении ребенка в детском саду воспитательницей проводом от зарядного устройства телефона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нанесении воспитательницей телесных повреждений воспитанникам дошкольного учреждения. В ходе надзорных мероприятий будет выяснены обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников детсада», — сказано в сообщении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало, что в детском саду на Уралмаше воспитательница ударила проводом от зарядного устройства телефона ребенка из подготовительной группы, чтобы успокоить его. У мальчика остался на руке след от удара.

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку по делу об избиении ребенка в детском саду воспитательницей проводом от зарядного устройства телефона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нанесении воспитательницей телесных повреждений воспитанникам дошкольного учреждения. В ходе надзорных мероприятий будет выяснены обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников детсада», — сказано в сообщении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало, что в детском саду на Уралмаше воспитательница ударила проводом от зарядного устройства телефона ребенка из подготовительной группы, чтобы успокоить его. У мальчика остался на руке след от удара.