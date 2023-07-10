В детском саду Екатеринбурга воспитательница избила ребенка проводом

11 июля 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге воспитательница из детсада ударила ребенка проводом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В екатеринбургском детском саду на Уралмаше воспитательница ударила проводом от зарядного устройства телефона ребенка из подготовительной группы. У мальчика остался на руке след от удара. Об этом рассказала воспитательница детсада. «Жаркая погода, все дети вымотались, не слушались. Я пошла ставить телефон на зарядку, но не успела. Они опять все зашумели. У меня в руке просто оказался зарядник, и я одного мальчика зарядником стукнула, вот и все. Последняя капля была», — сказала Е1 воспитательница детского сада. По словам матери пострадавшего, в группе есть компания мальчиков, которая устраивает «дедовщину» и гнобит других детей. Это привело к потасовке ребят перед сон-часом, из-за чего пострадавшему пришлось прятаться от нападавших. «Воспитательница решила „уладить конфликт“, отшлепав ребенка проводом от зарядки телефона», — добавила она. Мать обнаружила следы от удара на руке мальчика. Ранее в летнем лагере «Гурино» в Тугулымском районе 14-летние подростки издевались над 9-летним ребенком. По словам матери пострадавшего, вожатый знал о происходящем, но решил ничего не делать. Прокуратура Свердловской области уже занялась проверкой лагеря, а региональный СК возбудил уголовное дело об истязании мальчика.

В екатеринбургском детском саду на Уралмаше воспитательница ударила проводом от зарядного устройства телефона ребенка из подготовительной группы. У мальчика остался на руке след от удара. Об этом рассказала воспитательница детсада. «Жаркая погода, все дети вымотались, не слушались. Я пошла ставить телефон на зарядку, но не успела. Они опять все зашумели. У меня в руке просто оказался зарядник, и я одного мальчика зарядником стукнула, вот и все. Последняя капля была», — сказала Е1 воспитательница детского сада. По словам матери пострадавшего, в группе есть компания мальчиков, которая устраивает «дедовщину» и гнобит других детей. Это привело к потасовке ребят перед сон-часом, из-за чего пострадавшему пришлось прятаться от нападавших. «Воспитательница решила „уладить конфликт“, отшлепав ребенка проводом от зарядки телефона», — добавила она. Мать обнаружила следы от удара на руке мальчика. Ранее в летнем лагере «Гурино» в Тугулымском районе 14-летние подростки издевались над 9-летним ребенком. По словам матери пострадавшего, вожатый знал о происходящем, но решил ничего не делать. Прокуратура Свердловской области уже занялась проверкой лагеря, а региональный СК возбудил уголовное дело об истязании мальчика.