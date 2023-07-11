В Челябинске 75 человек оставили свои дома

Всего с начала 2023 года в новые дома в Челябинске переехали 26 семей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске с начала 2023 года 75 человек были переселены из ветхоаварийного жилья. Всего в новые дома переехали 26 семей, сообщили в пресс-службе мэрии.

«За первое полугодие текущего года 75 человек переселены из ветхого и аварийного жилья, общая площадь расселенных квартир составила более 1000 квадратных метров Новоселье справили 26 семей, две семьи предпочли денежную компенсацию за свое имущество», — рассказали в пресс-службе.

На данный момент в Челябинске расселены шесть аварийных многоквартирных домов по улицам Ереванская, Пост 2098 километр, Трубников, Электровозная 1-я, Сталеваров, Челябинская. Также завершается переселение граждан еще из 12 аварийных многоквартирных домов.

Еще будет демонтировано десять ветхоаварийных зданий, расположенных по улицам Новороссийская, Ереванская, Гидрострой, Пост 2098 км, Пост 2092, Трубников, Электровозная 1-я, Челябинская, а также два общежития по улице Цинковая. Также в рамках договора о развитии застроенной территории ООО СЗ «ИКАР» проводятся мероприятия по сносу двух аварийных домов по улице Сталеваров.

Снос зданий и переселение челябинцев из аварийного жилья ведется в рамках реализации нескольких проектов. Основными являются программа «Жилье и городская среда» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации».