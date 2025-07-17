За год выплавка стали на Магнитогорском меткомбинате снизилась на 18%

В первом полугодии 2025 года производство стали на Магнитогорском меткомбинате (ММК, Челябинская область) снизилась на 18,2% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Как сообщила пресс-служба предприятия, выплавка чугуна сократилась на 8,8%.
«Производство стали снизилось на 18,2% относительно аналогичного периода 2024 года, до 5,193 млн тонн. В основном это произошло в связи с замедлением деловой активности в России на фоне высоких процентных ставок и неблагоприятной рыночной конъюнктурой в Турции», — сообщили на комбинате.
Снижение по чугуну произошло, поскольку завершали капремонт доменной печи № 6. При этом продажи продукции выросли. В основном на это повлияли показатели горячекатанного проката. Премиальная продукция в первом полугодии продавалась хуже на 2,7%. Угольного концентрата сделали меньше на 4,7%. На уровне выпуска отразилось снижение потребности самого ММК.
Во втором квартале наблюдалась положительная динамика. Выплавка чугуна увеличилась на 8,8% по сравнению с первым кварталом, составив 2,375 млн тонн, что связано с завершением капитального ремонта доменной печи №6. Производство стали возросло на 1,8%, достигнув 2,62 млн тонн, что отразило сезонное оживление деловой активности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!